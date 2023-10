Trejo renuncia a la capitanía del Rayo Vallecano

El mediapunta argentino Oscar Trejo anunció este domingo que renuncia a seguir siendo el capitán del Rayo Vallecano por "muchísimos motivos, pero el principal es no coincidir en la metodología ni el trato a los trabajadores y a los aficionados, la materia prima que realmente hace importante y diferente a este club". Oscar Trejo, que cumplió 270 encuentros oficiales con la camiseta franjirroja ante el Real Mallorca en la última jornada, es el noveno futbolista con más partidos en la historia del Rayo Vallecano.

"El brazalete para mí nunca fue una prioridad. Desde el primer día que conocí este club y su gente supe que era mi lugar. No sé cuánto tiempo más tendré espacio en él, pero lo que sí sé es lo que quiero, el tiempo en el que esté quiero dedicarme a disfrutar de mis compañeros, de jugar al fútbol y de la gente, la que está adentro y afuera cada día, esa que lo hace especial y que para mí es el mejor patrimonio del club", dijo Trejo, en su comunicado publicado en las redes sociales.

"Tenía esta idea en la cabeza hace tiempo y tras meditarlo bien, he decidido dejar de ser el capitán. Son muchísimos los motivos, pero el principal es no coincidir en la metodología ni el trato a los trabajadores y a los aficionados, la materia prima que realmente hace importante y diferente a este club. Que nadie dude que desde mi nuevo lugar seguiré apoyando, defendiendo y sobre todo, cuidando la que para mí siempre, he dicho y diré que es mi casa", confesó.

Oscar Trejo, uno de los futbolistas más comprometidos del Rayo Vallecano, ya mostró en anteriores ocasiones su desacuerdo con el trato a la afición en temas como los abonos, el ERTE que sufrieron los trabajadores del club hace un tiempo o algunos roces con la directiva al tener un diferente puntos de vista de la gestión de asuntos que afectan a la plantilla.