¿Cuál es la opción de compra que tiene el Real Madrid sobre Joselu?

Joselu ha marcado en todos los partidos en los que ha sido titular con el Real Madrid. El delantero de 33 años ha contribuido con 4 tantos y 2 asistencias a que el conjunto blanco sea el líder de LaLiga EA Sports, motivo por el que el cuadro merengue ya se plantea ejercer la opción de compra que tiene sobre él. De no hacerlo, Joselu deberá regresar al Espanyol en verano, equipo con el que tiene contrato hasta 2025.

El Real Madrid pagó medio millón de euros al conjunto blanquiazul por su cesión este verano, y deberá pagar 1,5 millones de euros más al cuadro perico, que son los que estipula su opción de compra, si quiere quedarse en propiedad con el atacante. En lo que respecta al Espanyol, es actualmente el quinto clasificado en Segunda División y parece complicado que Joselu vaya a regresar si no asciende a Primera. Y es que el delantero no quiere perder su sitio en la Selección, con la que aspira a estar en la próxima Eurocopa gracias a su buen hacer con el Real Madrid.

Las palabras de Joselu en su presentación con el Real Madrid

Joselu, formado en las categorías inferiores del Real Madrid, dijo cuando recaló en el conjunto blanco en verano. «He soñado con este momento desde el día que me marché. Estoy muy emocionado. Me gustaría dar las gracias al presidente, a Jose Ángel y a Carlo Ancelotti por la confianza. Llevar el escudo del Real Madrid en el pecho es el honor más grande que uno puede tener. Voy a darlo todo por él. Desde siempre y para siempre: ¡Hala Madrid!».