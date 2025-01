El último equipo de LaLiga en sumarse a la puja por Stefan Bajcetic

La continuidad de Stefan Bajcetic en el Salzburgo está en el aire. El Liverpool podría romper la cesión del centrocampista de 20 años ante el poco protagonismo que está teniendo para que recale en un equipo en el que pueda tener más minutos. Si bien el Betis, que ya se interesó por él el pasado verano, se habría bajado de la puja por este futbolista, que es internacional Sub-21 con España, al interés de la UD Las Palmas se ha sumado ahora el del Getafe.

Así lo asegura el diario MARCA, que señala que pese a las peticiones que ha hecho José Bordalás, el conjunto azulón aún no se ha reforzado en el mercado invernal. Para hacerlo con Stefan Bajcetic, el Getafe deberá imponerse a una UD Las Palmas que ya negocia con el Liverpool por él. Y es que, con José Campaña lesionado, con Eussugo sancionado y con Kirian y Loiodice sin protagonismo, Diego Martínez necesita a un futbolista en su demarcación. No obstante, para que Stefan Bajcetic pueda recalar o bien en la UD Las Palmas o en el Getafe, el Liverpool deberá alcanzar antes un acuerdo con el Salzburgo para poner punto y final a su cesión.

Stefan Bajcetic y Juanmi podría reforzar al Getafe en el mercado invernal

Pese a no haber cerrado ningún fichaje en el mercado invernal, el Getafe está negociando con el Betis por Juanmi Jiménez. El extremo de 31 años, que el próximo verano entrará en su último año de contrato, ha dicho que no este mes de enero a una propuesta del Leganés y a otra del Granada, y amenaza con seguir en el conjunto verdiblanco si el Getafe, o cualquier otro equipo, no presenta una oferta de su agrado antes de que cierre el mercado invernal.