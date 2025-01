El equipo de LaLiga que ha reactivado su interés por Juanmi

Tal y como contamos en LAOTRALIGA, aunque el Betis le ha colgado el cartel de transferible, Juanmi Jiménez dijo no a una oferta del Leganés. Lo mismo ha hecho el extremo de 31 años con otra del Granada al no querer recalar en Segunda División. Esto ha propiciado que el Getafe haya reactivado su interés por Juanmi Jiménez pese a que él no termina de ver clara su salida del Betis, equipo con el que tiene contrato hasta 2026.

Tras amenazar con continuar en el equipo andaluz si no recibe una oferta de su agrado, Juanmi Jiménez, que ya probó fortuna en Arabia Saudí, tiene claro que no quiere salir del España, motivo por el que también ha rechazado a varios equipos mexicanos que querían hacerse con sus servicios.

En lo que respecta al Getafe, según PTV Sevilla, está en conversaciones con el Betis por Juanmi Jiménez, con el que podría hacerse en calidad de cedido hasta final de temporada asumiendo una opción de compra por él a ejecutar el próximo verano. De momento, José Bordalás sigue pidiendo refuerzos: "El club sabe de las necesidades del equipo. Hay jugadores que necesitan un descanso, porque hay puestos sin recambio. Hay que confiar en que llegarán las ayudas que necesita el equipo". ¿Será una de ellas la de Juanmi Jiménez?

Sin protagonismo en el Betis, Juanmi podría recalar en el Getafe

Pese a haber salido en la mayoría desde el banquillo, Juanmi Jiménez ha participado esta temporada con el Betis en 16 partidos y ha anotado 2 goles.