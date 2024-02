El Valencia denuncia cómo el Sevilla ha intentado jugársela con el fichaje de Rafa Mir

El director deportivo del Valencia, Miguel Ángel Corona, aseguró que "si alguien ha querido" al delantero Rafa Mir "es el Valencia", ya que han tenido un acuerdo con el jugador en dos ocasiones, "en agosto y el 1 de febrero", pero ha sido el Sevilla quien ha cambiado las condiciones de la cesión en los dos mercados de fichajes.

"El Valencia no puede permitir que le hagan eso en tres ocasiones, nos lo han hecho en dos pero la tercera no iba a suceder", zanjó Corona en una entrevista a DAZN, después de que el director deportivo del Sevilla, Víctor Orta, asegurara este viernes que "el Valencia no ha querido a Rafa Mir", en alusión a la posibilidad de que el delantero cartagenero recalara en el conjunto valenciano, una versión contraria a la de Corona.

"El 1 de febrero, después de un acuerdo verbal, el Sevilla nos manda los borradores y pone cantidades diferentes en un bonus y en la opción de compra. Son hechos, no hay más que hablar. Luego lo confirmamos cuando el presidente llama al director corporativo, Javier Solís, y asume que se trata de un cambio en las condiciones. El Valencia no puede permitir que le hagan eso en tres ocasiones, nos lo han hecho en dos pero la tercera no iba a suceder", explicó Corona.

Así, aseguró que se ve "obligado" a hablar y que "esto no va de tiempo, va de respeto y profesionalidad" y que el Valencia "la ha tenido", ya que "la prueba es que se iba a suscribir una opción de compra sin tener un contrato con Rafa Mir para el futuro".

"Es una situación de mucho riesgo para el Valencia y la íbamos a asumir. Íbamos a tener cuatro meses por delante para negociar con él. Claramente, si hay alguien que quiere a Rafa, es el Valencia. El Sevilla está intentado colocarlo durante dos mercados seguidos y no sabe cómo hacerlo. Ellos no lo quieren", incidió Corona.

El director deportivo del Valencia, muy crítico con Orta, dijo que "cuando rápidamente alguien necesita dar explicaciones muchas veces, hay una frase que es excusatio non petita... y ya sabemos cómo termina la frase".

"Yo no llevo 200 operaciones, pero esto no me había pasado nunca. Y menos con mismo club, dos veces", resaltó Corona, después de que Orta comentara este viernes que llevaba más de doscientas operaciones de mercado y que el Valencia "no ha querido a Rafa Mir porque si el Valencia quisiera a Rafa Mir, tendría a Rafa Mir".

Corona insistió en que no se puede "consentir" que se cambien tres veces las condiciones: "Yo mismo he hablado con Rafa Mir y le expliqué la situación. Es una lástima que a las 11 de la noche, al pobre chico, lo hagan hacer una llamada diciendo que viene al Valencia gratis, sin coste".

Por último, explicó que, tras la salida de Gabriel Paulista, "nunca se estipuló fichar a otro central" y que ese dinero era para Rafa Mir: "Nadie ha escondido que estamos en un momento delicadísimo y tenemos que tomar decisiones que nos permitan ser viables económicamente. A pesar de las previsiones de agosto, esta plantilla lleva 32 puntos y hoy juega un partido con una ilusión preciosa", concluyó.