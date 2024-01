Cañizares estalla contra el Valencia por rescindir a Gabriel Paulista facilitando su fichaje por el Atlético de Madrid

El que fuera capitán del Valencia, Santi Cañizares, criticó con dureza la decisión de la dirección del club de Mestalla de rescindir el contrato de Gabriel Paulista facilitando así su fichaje por el Atlético de Madrid. Rubén Baraja se había negado a dejar en el banquillo a un futbolista que, según él, se merecía jugar; mientras que Peter Lim quería que no alcanzase los 20 partidos ya que eso hubiera implicado la renovación automática del central de 33 años, que tiene un sueldo bruto de 5 millones de euros por campaña.

Cuestionado al respecto en Radio MARCA, Santi Cañizares no se mordió la lengua. “Lo de Paulista me parece una barbaridad desde el punto de vista deportiva. Si juega 20 partidos, tiene una renovación automática y Peter Lim lo que no quiere es pagar y renovarle. En otros tiempos la gente no iría a Mestalla, el Valencia ahora mismo en la dirección es una vergüenza”, manifestó.

El fichaje de Gabriel Paulista por el Atlético de Madrid tras su salida del Valencia

El Atlético de Madrid anunció este miércoles el fichaje, finalmente sólo hasta la conclusión de esta temporada, del defensa central brasileño Gabriel Paulista,después de superar el pertinente reconocimiento médico y firmar su contrato con el club rojiblanco, al que llega tras la rescisión de su vínculo con el Valencia.

"Experimentado central cuenta con una gran trayectoria en LaLiga, Premier League y competiciones europeas", destacó el Atlético de Madrid en un comunicado en su página web oficial.

Es el sexto movimiento, previsiblemente el último, del equipo de Diego Simeone en este mercado de invierno. Han llegado otros dos jugadores (el portero Horatiu Moldovan y el medio centro Arthur Vermeeren, procedentes del Rapid Bucarest y el Amberes, respectivamente) y han salido tres: Ivo Grbic, traspasado al Sheffield United, y Javi Galán y Caglar Soyuncu, cedidos a la Real Sociedad y el Fenerbahce, respectivamente.