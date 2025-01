El Villarreal cierra en el Inter un fichaje ante la inminente salida de uno de sus pilares

Juan Foyth, que en su día sonó para el Real Madrid y con más fuerza todavía para el Barcelona, dejará el Villarreal este mes de enero para volver a ponerse a las órdenes de Unai Emery en el Aston Villa. Si bien este movimiento todavía no se ha concretado, el submarino amarillo ha llegado a un acuerdo con el Inter de Milán para hacerse con Tajon Buchanan, que sería su recambio.

Así lo ha avanzado Frabrizio Romano. Según el periodista especializado en el mercado de fichajes, Tajon Buchanan recalará en el Villarreal en calidad de cedido, con el salario cubierto, y el club de Castellón se reservará por el lateral diestro de 25 años una opción de recompra.

Tajon Buchanan llegará al Villarreal ante la inminente salida de Juan Foyth

La llegada de Tajon Buchanan permitirá al Villarreal hacer caja por Juan Foyth, que el próximo verano iba a entrar en su último año de contrato. El argentino de 27 años, además de como lateral diestro, puede jugar como central, demarcación en la que Unai Emery le quiere para que cubra la salida de Diego Carlos del Aston Villa.

“Esta ventana es especial, difícil. No es fácil cambiar jugadores y hay que ser inteligentes . Tenemos problemas en la defensa y si podemos fichar jugadores que nos ayuden lo haremos. Hemos perdido puntos que ya no vuelven. No queríamos que Diego Carlos se fuese, pero aceptó una oferta de Turquía y necesitamos reemplazarle en defensa”, comentaba recientemente al respecto.

“Con Monchi y con el club estamos viendo diferentes jugadores. Por supuesto, conozco a Juan Foyth, he trabajado con él. Es uno de los jugadores que tiene calidad y tiene las cualidades para rendir que estamos buscando para reforzar el plantel”, añadía Unai Emery confirmando el interés por el futbolista del Villarreal.