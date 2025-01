Emery confirma el interés del Aston Villa por un futbolista del Villarreal

El Aston Villa, que ha tratado sin éxito llevarse a Loic Badé del Sevilla, pero que ha fichado a Andrés García al Levante, vuelve a mirar a LaLiga EA Sports en busca de fichajes. En esta ocasión, dado que no pudo hacerse con el central del conjunto hispalense, se ha fichado a Juan Foyth, al que Unai Emery tuvo a sus órdenes en el Villarreal, y que también puede jugar como lateral derecho.

El argentino de 27 años, no ocuparía plaza de extracomunitario en el Aston Villa al tener pasaporte español, lo que juega a favor de su fichaje. También que el próximo año Juan Foyth entrará en su último año de contrato con el Villarreal, lo que puede hacer más asequible su precio.

El defensor llegó al submarino amarillo en 2020 procedente del Tottenham, y tras una temporada en calidad de cedido, el Villarreal pagó 15 millones de euros por hacerse con Juan Foyth en propiedad. Actualmente su cláusula se sitúa por encima de los 50 millones, un precio que, en ningún caso, alcanzará el Aston Villa.

El conjunto inglés ha presentado una oferta al futbolista, que si bien no ha dado un sí rotundo, confía en que el conjunto inglés alcance un acuerdo con el Villarreal para cambiar de aires.

La respuesta de Emery al ser preguntado por el interés del Aston Villa en llevarse a Juan Foyth del Villarreal

Cuestionado en rueda de prensa por el interés del Aston Villa por Juan Foyth, que llegaría para cubrir el hueco que ha dejado la salida de Diego Carlos, Unai Emery dijo: “Esta ventana es especial, difícil. No es fácil cambiar jugadores y hay que ser inteligentes . Tenemos problemas en la defensa y si podemos fichar jugadores que nos ayuden lo haremos. Hemos perdido puntos que ya no vuelven. No queríamos que Diego Carlos se fuese, pero aceptó una oferta de Turquía y necesitamos reemplazarle en defensa”.

“Con Monchi y con el club estamos viendo diferentes jugadores. Por supuesto, conozco a Juan Foyth, he trabajado con él. Es uno de los jugadores que tiene calidad y tiene las cualidades para rendir que estamos buscando para reforzar el plantel”, añadió confirmando el interés por el futbolista del Villarreal.