Tras renunciar a la Selección, ahora confía en hacerlo bien para poder volver

Borja Iglesias renunció a la Selección tras la polémica Asamblea en la que Luis Rubiales se negó a dimitir como presidente de la RFEF. Ya sin él en el cargo, el delantero de 32 años, que juega en el Celta de Vigo cedido por el Betis, confía en volver a ser llamado por Luis de la Fuente si lo hace bien y marca muchos goles.

“Lo principal para volver es hacerlo muy bien. Marcar muchos goles y que el equipo esté bien, porque eso siempre ayuda a estar. Y luego, que decidan que puedo estar”, dijo al ser cuestionado al respecto en la Televisión de Galicia.

Borja Iglesias, además, celebró la llegada del gallego Rafael Louzán a la presidencia de la RFEF. “Creo que estamos en otro momento. Espero que sigamos dando pasos hacia delante, que creo que poco a poco se está haciendo. Animar a que lo sigan haciendo. Desde esa posición ayuda mucho cuando se toman decisiones de este estilo. Animarlos a hacer eso y ya veremos qué pasa en el futuro”, declaró.

La renuncia de Borja Iglesias a la Selección

Horas después de que Luis Rubiales se negase a dimitir en aquella polémica Asamblea, Borja Iglesias difundió un comunicado en sus redes sociales en el que decía: “He tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes”.

“Estoy triste y decepcionado. Como futbolista y como persona no me siento representado por lo que ha pasado hoy en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Me parece lamentable que sigan presionando y poniendo el foco sobre una compañera”, añadió haciendo alusión a Jenni Hermoso.

“Vestir la camiseta de la Selección Española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera. No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes. Por un fútbol más justo, humano y decente”, concluyó Borja Iglesias.