¿Cómo llegan a final?

La realidad es que ni el más optimista en Argentina esperaba que el equipo estuviera luchando por el oro y eso que somos un país de soñadores. Pero el nivel de juego, el corazón, la fe y la capacidad de dar lo máximo en cada partido han llevado a la selección está aquí. La gran virtud también ha sido que no se sienten menos que nadie. Quizá Serbia en cuartos no esperaba el nivel que ofrecieron los chicos del «Oveja» Hernández, pero Francia estaba avisada y acabaron también arrollados. Quizá España llegue con cierto favoritismo al partido, pero hay mucha paridad entre los dos finalistas.

¿Cómo puede frenar España la aportación de Scola?

Espero que no lo frene. Luis ha ido mejorando en todas las facetas del juego. Y ahora, con 39 años, se ha convertido en un jugador que amenaza desde lugares que nunca lo había sido. Cuando llegó a España hace muchos años era un jugador muy interior y ahora juega de espaldas, amenaza de tres, pasa... Hace de todo.

Destaca también la aportación de dos conocidos de la afición española: Facundo Campazzo y Deck...

El «Facu» es el jugador determinante que tenemos, el jugador más diferente al resto. Es distinto a todos los bases que hay en el campeonato porque marca el ritmo, defiende, es capaz de hacer magia, te puede romper un partido, está en un momento de forma excepcional... En el Real Madrid han hecho un trabajo excelente con él. Incluso físicamente es un jugador muy distinto al que llegó. Aquí tenemos que estar muy agradecidos al trabajo de Juan Trapero –preparador físico del Madrid– porque le ha convertido en un jugador físicamente único. Ofrece muchísimo en los dos lados de la cancha. Y del «Tortuga» Deck no me sorprende nada, aunque allí a la gente le haya impactado su rendimiento. Hay que pensar que ha sido su primera temporada en un campeón de Europa y la adaptación no es sencilla. Demostrará toda su grandeza con el paso de los años como está haciendo ahora en el torneo. Está constantemente aprendiendo, no es nada comercial, parece tranquilo, pero por dentro es un infierno.