Las explicaciones de Zidane a la escandalosa goleada del Atlético

Zidane salió a conferencia de prensa e intentó explicar qué sucedió en el encuentro. Estas fueron algunas de sus respuestas:

¿Qué pasó?

"Entramos muy mal en el partido. A los ocho minutos íbamos 2-0. No hemos tenido respuesta y nos ha faltado de todo, especialmente intensidad, que es necesaria".

Charla a los jugadores

"Sabemos que nos metieron siete goles y que eso no puede pasar. Pero los jugadores lo saben también y están decepcionados. Luego no hay que darle más vueltas. Es un partido de pretemporada y ellos han sido mejores".

¿Le están fallando los jugadores?

"No, no me están fallando. Estamos preparando una temporada y estamos tranquilos. Hay que llegar bien al 17 de agosto y estoy seguro de que vamos a competir bien. Hoy nos han faltado cosas seguro".

¿Falta motivación a los jugadores que lo han ganado todo?

"No tengo dudas de que vamos a estar motivados y de que la temporada va a ser buena. Estoy pensando en nuestro inicio de hoy. Simplemente hoy no salimos con intensidad".

El "flojo" partido de Hazard

"No es él. No se puede echar la culpa a un jugador o dos. Hemos sido todos".

Bale

"De momento está con nosotros y ha jugado, ya veremos qué pasa".

¿Está preocupado?

"Preocupado, no. Dolido sí, porque no nos gusta perder, jugamos para ganar.... Pero estoy seguro de que tendremos hambre y motivación. Ha sido un partido amistoso, pero para el Atlético no ha sido un partido amistoso. Ya está".