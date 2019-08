La peliculera felicitación a Adrián San Miguel de Klopp, tras el Liverpool-Chelsea

""¿Dónde estaba Adrián cuando jugamos contra el Manchester City hace un par de semanas? El entrenador de porteros me dijo que necesitaba tiempo para ponerse en forma, pero no ha tenido ese tiempo y jugó muy bien esta noche. No sé cuándo jugó su último partido pero estar listo como estuvo esta noche fue increíble", afirmó el entrenador. "Adrián no había jugado en cierto tiempo, pero tuvo que estar preparado y lo estaba, hizo algunas paradas increíbles, estar tan preparado como él esta noche es algo increíble", subrayó el alemán. "Puede estar realmente orgulloso de lo que hizo esta noche", siguió Klopp. "No es solo grande en el campo, tiene una gran personalidad en el vestuario. Habló más alto que yo en el descanso. Merece esto. Su actuación durante los 120 minutos fue increíble y la parada del penalti fue la guinda del pastel".

La final en el Vodafone Park de Estambul se decidió en la tanda después del 2-2 de la prórroga y Adrián, que sustituye al lesionado Alisson y fichó por el cuadro 'red' tras quedarse libre y sin contrato con el West Ham hace unas semanas, detuvo el quinto penalti.

"Tuvimos que darlo todo para ganar el partido. Sabemos que tenemos que mejorar muchas cosas, pero lo haremos. Podemos y jugaremos mejor. Esta noche se trataba de ganar. Encontramos una manera de hacerlo y eso es grande", añadió, reconociendo que el Chelsea bien pudo ganar también la final.

Klopp celebró otro título para el campeón de Europa. "Pregunté a Milner y Henderson cómo ve la gente este trofeo en Inglaterra y me dijeron que es un trofeo de verdad, está en los campos de Melwood y tendrán que cambiar el número", apuntó, con la cuarta Supercopa 'red'.

Además, el técnico alemán felicitó al trío de árbitras Stéphanie Frappart, Manuela Nicolosi y Michelle O'Neill. "Les dije que si hubiéramos jugado como ellas dirigieron el partido hubiéramos ganado 6-0. Estuvieron muy bien, cuando tenían mucha presión en un momento histórico y tuvieron calma e hicieron lo que tenían que hacer. No podría tener más respeto por Stéphanie Frappart", dijo.