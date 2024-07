Laura Fuertes, una pionera en el boxeo olímpico

Laura Fuertes (Gijón, 1999) se ha acostumbrado a ser pionera. Fue la primera mujer en ganar una medalla en un Mundial de boxeo para España. Ahora también es la primera boxeadora española en unos Juegos Olímpicos. «Fue increíble, cuando me dieron ganadora me eché a llorar, era la primera medalla para España en boxeo femenino en un Mundial y me emocionó mucho», recuerda de aquella medalla de bronce que consiguió en Turquía en 2022. El año pasado consiguió otro bronce en el Campeonato de Europa disputado en Polonia y ahora su aspiración es subir al podio en unos Juegos, algo que el boxeo español ya ha conseguido varias veces. Pero siempre con hombres.

«Desde pequeñita he estado haciendo deporte, mi familia me lo ha inculcado. Hice natación, kárate, pero siempre me habían llamado la atención los deportes de contacto y empecé con el boxeo. Tuve que elegir entre kárate y boxeo y me quedé con el boxeo», confiesa Laura.

El boxeo es ahora su vida, aunque llegó a él un poco por casualidad, por la recomendación de un conocido, pero siempre con la compañía de su padre. «Siempre me han apoyado tanto mi padre como mi madre y toda mi familia. Cuando salió la oferta para ir al gimnasio mi padre se apuntó conmigo para que no fuera sola. Y es un gran apoyo para mí», reconoce. «Mi padre sí ha sido deportista, ha hecho un montón de cosas como baloncesto, rugby y en parte por eso yo creo que desde pequeña he estado haciendo deporte».

El boxeo le ha dado muchas cosas y espera que todavía le dé alguna más. «Creo que estaré toda mi vida enamorada de este deporte. En muchas ocasiones ha sido correspondido todo el esfuerzo que he dado. En otras, en cambio, los resultados no llegan como una se esfuerza, pero al final del camino siempre es recompensado», dice. «Lo que más me engancha del boxeo puede ser la adrenalina. Te subes al ring con las luces, con la gente aplaudiéndote, gritándote. Es una sensación que no se puede describir», añade.

Laura compite en la categoría de menos de 50 kilos. Ahí ha conseguido sus dos medallas de bronce. Y ahí espera sumar una más en París. El boxeo es un deporte muy exigente. «Tienes que tener una técnica y tienes que tener una táctica adecuada para cada rival», explica. «Con la adrenalina, el ritmo de piernas que llevamos, la cantidad de golpes que tiramos, que no son solo para puntuar, hay muchos golpes de potencia. Y hay que tener mucho fondo», afirma.

«El boxeo es un deporte supercompleto, trabajamos mucho todo, el cardio, la fuerza, y es un deporte en el que tienes mucha adrenalina, puedes soltar un montón de estrés. Tienes un mal día y puedes soltarlo con el saco, te ríes con los compañeros, con las compañeras al hacer el trabajo. Es un deporte supercompleto y, aunque sea individual hace muy buen equipo», asegura Laura. Pero la exigencia del boxeo no se queda en las piernas, llega también a la cabeza.

«Creo que mi fuerte es tener cabeza fría. Hay mucha gente que se lleva un golpe y quiere responderlo rápido. Mucha gente te hace que trabajes para estar cómoda. Cabeza fría que son tres minutos», asume. Tres asaltos de tres minutos con uno de descanso entre cada uno de ellos. Pero Laura está perfectamente preparada para lo que le viene. «De cabeza estoy al cien por cien. Estoy muy motivada, tengo muchas ganas de que llegue el momento de vivir mis primeros Juegos y lo voy a vivir con muchísima emoción», afirma. Dispuesta para conseguir el premio que persigue desde hace tiempo.« El sueño de ganar unos Juegos empezó desde que era pequeñita. Ir a los Juegos es el sueño de cualquier deportista. Ganar una medalla para mí sería superemocionante, ya lo es asistir a unos Juegos y se lo dedicaría a mi familia, a mi pueblo, Monteana, a Gijón, y a toda mi tierra, Asturias», confiesa.

«Sí me lo imagino [ganar el oro]. Es por lo que voy a luchar. Estoy entrenando muy duro para conseguirlo. Es que sería genial. Sería tan guay», dice con la naturalidad de la que sabe lo que hace.

Laura Fuertes forma parte del proyecto Espacios Ídola de Iberdrola.