Lebron James jugará con su hijo en los Lakers

LeBron James cumplirá su sueño antes de retirarse. Y es que, Bronny, su hijo, será su compañero en Los Angeles Lakers la próxima temporada. De esta manera, la familia James es la primera en tener a un padre y un hijo jugando a la vez como compañeros de equipo.

Hay que destacar que Bronny es un base de 19 años y 187 centímetros de altura. El hijo de Lebrón promedió 4.8 puntos, 2.8 rebotes y 2.1 asistencias con un porcentaje de acierto en el tiro de campo del 36.6% (26.7% en triples) para la Universidad del Sur de California, USC. Hace un tiempo, el pequeño James sufrió un paro cardíaco y tuvo que hacer frente a una operación quirúrgica para subsanar un defecto cardíaco congénito.

Bronny siempre tuvo que hacer frente a las críticas que recibió por ser el hijo de la estrella. Un ojeador anónimo de la NBA se despachó a gusto contra él hace unas semanas: "No, no es lo suficientemente bueno. Tal vez si volviera a la universidad por uno o dos años más. Pero ahora mismo no es un jugador de NBA. Ni siquiera está cerca de serlo".

"Está en el lado de los más bajitos, por lo que tendrá que ser de élite en defensa. Se puede ver que tiene buena visión, hace los pases correctos y realiza buenos tiros. Pero necesitará más tiempo. Si los Lakers no lo seleccionan, no veo a nadie que lo elija en el Draft", comentaba otro de esos informes filtrados de los ojeadores de la NBA.

Por su parte, los Lakers demuestran su confianza en él y conseguirán el hito histórico de juntar al padre con su hijo. Y... ¿quién sabe si pondrán la guinda ganando un anillo juntos?