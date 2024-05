El español que está en el podio de los deportistas mejor pagados del mundo

Nunca se había visto que, durante los últimos 12 meses, los diez deportistas mejor pagados se embolsaran más de 100 millones de dólares cada uno, antes de impuestos y honorarios de agentes. Esto superó en un 24 por ciento el récord del año pasado, en el que sólo habían sido los ocho primeros, sumando un total de 1.110 millones. Sin embargo, el aumento en la cantidad de los ingresos de estos atletas se debe, en su mayoría, a las inversiones que empresas saudíes han realizado en las diferentes disciplinas.

El Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudí cuenta con un patrimonio de 925.000 millones de dólares y es dueño de varios equipos de la Primera División de su país, entre esos se encuentran el Al Nassr de Cristiano Ronaldo, el Al-Hilal de Neymar y el Al-Ittihad de Karim Benzema. Además, Lionel Messi ha apoyado algunas de sus iniciativas como embajador turístico.

Pero el fútbol no es el único deporte en el que invierten sus fondos. En 2022, el golfista español Jon Rahm (hoy número 3 en el ranking mundial de su disciplina), defendía ante los medios de comunicación al PGA Tour, poniéndolo por encima del LIV Golf, que se inauguraría a mitad de ese año en Londres. Afirmó que el dinero no haría que abandonara el principal circuito estadounidense de golf profesional porque y según sus palabras: “Nunca he jugado al golf por motivos económicos. Juego por amor al deporte y quiero enfrentarme a los mejores del mundo”. Además, indicó que esta nueva competición, respaldada por Arabia Saudí, tenía un formato que no era para él.

Sin embargo, en diciembre de 2023, apareció en Fox News con una chaqueta de la marca LIV, lo que confirmó que había migrado a esta competición. Por consiguiente, adquirió la promesa de 350 millones de dólares de los cuales recibió la mitad por adelantado, posicionándolo como el segundo deportista mejor pagado del mundo.

Aun así, hay factores fuera del campo que también han disparado los ingresos de los atletas: la explosión de los derechos de los medios de comunicación y las carteras de patrocinios. Estos contratos, que hoy son multimillonarios, les permiten a jugadores de baloncesto como LeBron James, Giannis Antetokounmpo y Stephen Curry, estar entre los diez mejor pagados del mundo.

Los 10 deportistas mejor pagados

1. Cristiano Ronaldo / 260 millones de dólares

En el campo: 200 millones de dólares

200 millones de dólares Fuera del campo: 60 millones de dólares

60 millones de dólares Deporte: Fútbol

2. Jon Rahm / 218 millones de dólares

En el campo: 198 millones de dólares

198 millones de dólares Fuera del campo: 20 millones de dólares

20 millones de dólares Deporte: Golf

3. Lionel Messi / 135 millones de dólares

En el campo: 65 millones de dólares

65 millones de dólares Fuera del campo: 70 millones de dólares

70 millones de dólares Deporte: Fútbol

4. LeBron James / 128,2 millones de dólares

En la cancha: 48,2 millones de dólares

48,2 millones de dólares Fuera de la cancha: 80 millones de dólares

80 millones de dólares Deporte: Baloncesto

5. Giannis Antetokounmpo / 111 millones de dólares

En la cancha: 46 millones de dólares

46 millones de dólares Fuera de la cancha: 65 millones de dólares

65 millones de dólares Deporte: Baloncesto

6. Kylian Mbappé / 110 millones de dólares

Dentro del campo: 90 millones de dólares

90 millones de dólares Fuera del campo: 20 millones de dólares

20 millones de dólares Deporte: Fútbol

7. Neymar / 108 millones de dólares

Dentro del campo: 80 millones de dólares

80 millones de dólares Fuera del campo: 28 millones de dólares

28 millones de dólares Deporte: Fútbol

8. Karim Benzema / 106 millones de dólares

En el campo: 100 millones de dólares

100 millones de dólares Fuera del campo: 6 millones de dólares

6 millones de dólares Deporte: Fútbol

9. Stephen Curry / 102 millones de dólares

En la cancha: 52 millones de dólares

52 millones de dólares Fuera de la cancha: 50 millones de dólares

50 millones de dólares Deporte: Baloncesto

10. Lamar Jackson / 100,5 millones de dólares