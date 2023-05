Lío independentista para Piqué: se pide hablar castellano (y no catalán) en la Queens League, las redes explotan

La Queens League es la versión femenina de la Kings League masculina, ese torneo de fútbol indoor en el que lo que importa de verdad son las influencers presidentas de los clubes, mucho más de lo que ocurre con la pelota. Pero Gerard Piqué e Ibai Llanos han sabido aprovechar el tirón y tras el éxito en stream del torneo masculino, ha empezado la segunda temporada y ahora se disputa también el torneo femenino.

Es en este donde ha saltado la última polémica. En un partido, una jugadora ha caído al suelo tras una falta y se ha quejado en catalán. Es entonces cuando se oye a alguien, puede que sea la árbitra pidiéndole que hable en castellano. Es una historia que se repite, porque en la primera jornada de la competición, en una entrevista post partido, una jugadora también empezó a hablar en catalán y la periodista le pidió que contestase en castellano, como en lo que ha ocurrido en el campo.

Eso ha provocado que en las redes carguen contra Piqué, que en algún momento de su carrera como futbolísta se presentó como la voz pública más cerca al referendum de independencia en Cataluña: "Corregir forzosamente las expresiones naturales de juego de las jugadoras es una vergüenza. Más allá de marginar intencionadamente la lengua del 90% de las jugadoras y del territorio donde disputas la Liga. Mucha tela", le escriben en las redes, en catalán. o: ""Acuérdate de hablar en castellano" es preocupante y triste que hayamos llegado a estos niveles. Como creación de entretenimiento es indiscutible que es un éxito, pero si miramos el tema de libertad de expresión (como en este vídeo) es muy discutible".

Aunque no todos están de acuerdo: "Competicion que se emite a nivel global y con buena parte de la audiencia latinoamericana, donde estará la lógica? Que fácil es manipular", dice otro seguidor. Son muchos los que dicen que no pasa nada: "No es una vergüenza no, y no la están corrigiendo forzosamente. Usted tiene poca inteligencia2