La lista de posibles sustitutos de Xavi Hernández en el Barça

Xavi Hernández no seguirá al frente del banquillo del FC Barcelona después de pronunciar unas palabras que sentaron mal a Joan Laporta. "El Chiringuito", AS y Sport, entre otro más, ya aseguran que es cuestión de tiempo que el Barça despida a Xavi. En estas circunstancias, el nombre de Rafa Márquez, entrenador del Barça Atlètic, vuelve a tomar relevancia, aunque ni mucho menos es el único.

El técnico del Oporto Sergio Conceiçao, o el entrenador alemán Hansi Flick, que dirigió al Bayern Múnich o la selección germana, son algunos de los candidatos que cuentan con el beneplácito de los responsables deportivos del Barça. En esta lista también aparece Tuchel que no seguirá en el conjunto germano tras una mala temporada.

"Tenemos que ver la película del fairplay financiero. No es el momento de comentar esto. Soy abierto y me explayo mucho, pero ahora no debo hacerlo. Creo que el culé debe entender que la situación es muy difícil, sobre todo a nivel económico. La situación económica no tiene nada que ver con la que había hace 25 años, cuando un entrenador llegaba y decía: ‘quiero a este, este y este’. El barcelonista lo tiene que entender y nos vamos a ajustar a eso. Eso no quiere decir que no intentamos competir, pero esa es la realidad", aseguró el entrenador en la rueda de prensa.

“A mí no me han dicho nada. La relación no cambia. Dije lo que creo que es real: que vamos a luchar por todo, pero que la situación no es fácil y que estamos trabajando todos, y muy bien, además, el club el primero, para revertir esta situación”, contestó Xavi en conferencia de prensa tras el encuentro con el Almería.