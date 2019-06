Luis Enrique deja de ser seleccionador. Los problemas personales que le obligaron a Luis Enrique a abandonar la concentración de la Roja en el pasado mes de marzo antes de jugar contra Malta le han empujado a tomar la decisión. Robert Moreno, que hasta ahora era su ayudante y que ha ejercido como seleccionador ocasional, ocupará el puesto hasta el final de la Eurocopa de 2020.

«Tengo que dar las gracias a Luis Enrique que se ha portado con la Federación de manera 10. No tenemos el más mínimo reproche y le he transmitido que siempre va a tener las puertas de la Federación abiertas», anunciaba el presidente federativo, Luis Rubiales. «Ha sido una decisión del propio Luis Enrique que respetamos. No nos vamos a cansar de agradecerle todo el trabajo que ha hecho», añadía Rubiales, que comparecía acompañado por Molina y Robert Moreno en el salón José Villalonga de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. «Los motivos responden al ámbito privado y no puedo entrar», decía.

La Federación había mostrado su total apoyo a Luis Enrique desde que tuvo que abandonar la concentración en Malta en el mes de marzo. Ha sido el ya ex seleccionador el que ha marcado los tiempos. Así lo expresó Molina, el director deportivo de la Federación, al anunciar la última lista de convocados de la temporada. La situación parecía haber cambiado y se abrían las puertas al regreso de Luis Enrique en septiembre para dirigir a la Roja contra Rumanía e Islas Feroe. «Espero que sea el último día que esté yo aquí», decía Robert Moreno tras ganar a Suecia. Pero la situación familiar de Luis Enrique le ha obligado a renunciar.

«Hemos tenido que tomar una decisión», dice Rubiales, que desde el primer momento pensó en Robert como sustituto. «No nos hemos planteado otra opción», reconoce. «Hice una llamada a Moli y me dijo ''pienso como tú''. Y Moli dice siempre la verdad», reconoce Rubiales. «Vamos a mantener la misma línea de valores y la misma línea de coherencia. La vida te da golpes, pero siempre nos vamos a reponer a los golpes. Los mejores son ellos, les entregamos la joya de la corona, que es la selección, pero estamos tranquilos», admite el presidente. «Creemos que son la mejor opción. Podemos estar equivocados, pero eso lo van a decir los resultados. Pero si hubiéramos hecho otra cosa hubiéramos ido en contra de nuestros principios», asegura Rubiales.

El presidenre y Molina se reunieron con Luis Enrique en Barcelona hace unas semanas. «En la reunión de lo único que se habló es de la confianza que teníamos en él y así se lo transmitimos», explica Molina. «El seleccionador seguía siendo Luis Enrique. Así han transcurrido las últimas semanas o meses. Pero esto es algo que ha ocurrido en los últimos días, su deseo de dejar el cargo porque no podía atenderlo», añade.

«Hemos buscado la decisión que es la mejor», asegura el director deportivo de la Federación, que ha encontrado toda la comprensión en Robert Moreno y su equipo. «Se ha mezclado lo personal con los profesional. Ha habido mucha honestidad. Cuando hablé con Robert nos dijo ''si no nos quieres aquí, nos vamos''», reconoce Rubiales. Pero la Federación lo quería. A él y a su equipo. «Hace un año empezamos un proyecto deportivo con Luis Enrique. Queríamos que siguiera ese proyecto y la mejor persona es Robert. Si fichábamos a otro seleccionador el proyecto cambiaba», admite Molina.