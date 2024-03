La madurez de Alcaraz acaba con Medvedev en la final de Indian Wells

Alcaraz ya tiene su segundo Indian Wells en el bolsillo. Antes de cumplir 21 años, Carlitos suma cinco Masters 1.000, dos Grand Slams y la sensación de que deja el desierto californiano habiendo crecido como jugador. Para levantar el título ha necesitado superar a Zverev, Sinner y Medvedev en las tres últimas rondas y a eso se añaden las circunstancias que rodearon los tres partidos. Del ataque de las abejas en cuartos a una final en la que amaneció con un 0-3 en contra. Alcaraz tumbó al ruso por 7-6 (7/5) y 6-1 en una hora y 43 minutos. Como en el torneo, en el partido decisivo también fue de más a menos. "Una semana antes del torneo casi no estaba entrenando, el primer día aquí apenas trabajé 30 minutos. Y dos o tres días antes del torneo entrené con jugadores a una intensidad muy alta y no me encontraba nada bien", confesó nada más terminar.

Alcaraz está en ese momento de crecimiento en el que es capaz de ganar torneos, de ganar finales sin ofrecer un nivel extraordinario, sin fuegos artificiales y sin partidos plagados de "highlights". Así fue cómo destruyó a Sinner, con una lectura soberbia del partido, y así fue como se deshizo de Medvedev. Se sobrepuso a un mal arranque, a un desarrollo del primer set en el que nadie daba un paso al frente y a un rival cuyo tenis por momentos resultaba desconcertante. Y es que el ruso se situó 0-3 sin necesidad de un tenis del otro mundo. El marcador decía que se adueñaba del partido cuando el tenis no apuntaba en la misma dirección. Alcaraz tardó en encontrarse. Lo hizo en la cuarta bola de break en el quinto juego y a partir de ahí comenzó a asentarse, aunque lo hiciera sin la autoridad suficiente hasta el desempate. Medvedev fue capaz de sobrevivir hasta ahí. Sin un saque fiable y pese a haber dado un paso al frente en el arranque para estar más cerca de la línea nunca tuvo el control.

En el desempate fue cuando el tenis del murciano empezó a crecer. El ruso se mantuvo por pura resistencia, pero ante un Alcaraz notable hace falta algo más. El grito que soltó Carlitos cuando resolvió el primer set después de más de una hora fue significativo.

Alcaraz con 20 años si en algo tiene mucho margen de mejora es en su paciencia en pista. Está en ello como demostró ante Sinner y lo ratificó ante Medvedev en la final. El ruso estuvo lejos de ser el jugador que tumbó al de El Palmar en el US Open. Su saque no había funcionado durante el torneo -había sufrido 16 breaks- y tampoco lo hizo el día decisivo. "Intentaré meterme en su cabeza, jugar en el fondo, pegar algunos golpes increíbles", dijo Daniil antes de la final, pero no cumplió con el plan salvo en el arranque. Cuando mandó a encordar las raquetas al final del primer set como si pensara en sobrevivir al tercero fue más un gesto de cara a la galería. En su raqueta no había tenis para frenar a un Alcaraz sólido. Los errores de bulto se sucedieron, su habitual resistencia desapareció y Carlitos no se permitió un despiste. Vislumbró un Medvedev frágil y se fue a por él para resolver la final con autoridad.

Swiatek, inalcanzable para Sakkari

La número uno del mundo, Iga Swiatek, sólo necesitó 68 minutos para resolver la final ante la griega María Sakkari (6-4 y 6-0). Es el segundo título de la polaca en Indian Wells que se ha convertido en las últimas temporadas en la dominadora del circuito femenino con permiso de Sabalenka. Swiatek, con 22 años, sumó su octavo WTA 1.000 de su carrera, tras los de Doha (2), Pekín 2023, Indian Wells, Miami y Roma (2). La polaca, que presume además de cuatro Grand Slams, había perdido sus tres primeros partidos contra Sakkari, pero ahora lleva tres victorias consecutivas ante la helena. Esta temporada ya acumula 20 victorias. Sólo Emma Navarro, con 18, se la acerca.