Alcaraz se sobrepone a una invasión de abejas y fumiga a Zverev

Alcaraz vuelve a estar en la semifinal de Indian Wellstras superar en 88 minutos a Zverev por 6-3 y 6-1. Hasta aquí lo que puede ser el resumen de un partido más, pero es que lo que vivieron Carlitos y el alemán en el comienzo de su cuarto de final lo recordarán toda su vida. Con empate a uno y 15-0 para el español, Alcaraz se disponía a servir. De pronto, un enjambre de abejas invadió la pista central de Indian Wells. Carlos empezó a mover la raqueta, echó a correr, cogió una toalla y desapareció de la pista después de recibir un picotazo en la frente. Zverev siguió su ejemplo y también se fue rápido a los vestuarios. Las abejas montaron una colmena en la plataforma de la "birdcam", la cámara que se sitúa encima de la pista como si fuera un dron. Con los insectos allí instalados, el partido estuvo detenido casi dos horas. Fue lo que tardó la organización en recurrir a un apicultor -un empleado de la empresa "KillerBee", "Matar Abejas"- que con un ventilador fue limpiando la central de abejas. Así, tal cual sin ningún tipo de protección. Alcaraz regresó como si nada hubiera pasado para citarse en semifinales con Sinner.

Superado el trago de la invasión de las abejas, una hora y 49 minutos después del ataque del enjambre, el partido se reanudó. Y lo hizo con un Carlitos mucho más centrado que el alemán. Se había mostrado escéptico con la posibilidad de reanudar el encuentro con fiabilidad, pero su concentración fue extraordinaria. Se olvidó de las abejas y en el primer servicio de Zverev supo estar en un sitio. Todo lo contrario que Sasha. Tuvo paciencia y en cuanto la bola pasaba varias veces por encima de la red el punto era suyo. Juan Carlos Ferrero le reclamaba "un punto largo, quiero un punto largo", pero no hizo falta. Zverev regaló su servicio con una doble falta y se encontró con una desventaja que fue determinante para decidir el primer parcial. Alcaraz lo hizo con un servicio intachable. Cedió sólo cuatro puntos con su saque en el primer set (dos con el primero y dos con el segundo). La mejor prueba de que se había olvidado de las abejas y del picotazo en la frente.

Alcaraz fue capaz de domesticar el saque de Zverev en el segundo set con sendos breaks en los dos primeros servicios del alemán. Lanzó la raqueta al suelo, llegaron las primeras miradas y reproches a su palco, trato de mantenerse en pie con su saque, pero es que a diferencia de otros partidos, Alcaraz supo aprovechar muy bien sus oportunidades. Estuvo centradísimo y los golpes de los que pocos pueden presumir fueron siempre donde quería. Hubo voleas, dejadas, derechas... el repertorio habitual que si sale bien desarma a cualquiera. El alemán trató de agarrarse a su servicio, pero es que enfrente siempre tuvo respuesta. Alcaraz lo devolvió todo incluso golpes que ante otro rival hubieran sido "winners" sí o sí. Con 4-0 y Zverev desenfocado no había vuelta atrás. En su siguiente servicio, antes de empezar, las cámaras del estadio enfocaron a una aficionada que llevaba una camiseta con seis fotos de Carlitos. La chica comenzó a gritar "I love you. I love you". Alcaraz miró a una de las pantallas del estadio y sonrió. Luego se apuntó un juego en blanco y cerró el partido con un nuevo break.

Sinner demostró en cuartos que sigue siendo el jugador más en forma del curso. El italiano se impuso por un doble 6-3 al checo Lehecka en 84 minutos. El balance del campeón del Open en Australia este curso es de 16 victorias y ninguna derrota. Sinner sólo cedió cuatro puntos con su servicio y no sabe lo que es perder un set en todo el torneo. Kokkinakis, Struff, Shelton, Lehecka... su tenis intimida. Por la otra parte del cuadro también está en semifinales Tommy Paul. El estadounidense superó a Casper Ruud por 6-2, 1-6 y 6-3. Su rival en la semifinal saldrá del Medvedev-Rune.

Valencia repite como sede de la Davis

Valencia (España), Bolonia (Italia), Mánchester (Reino Unido) y Zhuzhai (China) serán las cuatro sedes de la fase de grupos de las Finales de la Copa Davis 2024, del 10 al 15 de septiembre, según anunció la Federación Internacional de Tenis (ITF), organizador de un torneo que volverá a concluir en Málaga. Tres de las sedes repiten respecto a 2023, pero la ciudad china sustituirá este año a la croata Split. Los equipos participantes serán los de Italia, vigente campeón de la Davis, Australia, finalista en 2023, Gran Bretaña y España, invitados, y Canadá, Bélgica, Francia, República Checa, Brasil, Eslovaquia, Alemania, Finlandia, Países Bajos, Estados Unidos, Argentina y Chile, que obtuvieron el pase en las eliminatorias clasificatorias.

El Unipol Arena de Bolonia y el Pabellón Fuente de San Luis de Valencia serán sede de grupo por tercer año consecutivo, mientras que el AO Arena de Mánchester lo será por segunda vez seguida. El Centro Internacional de Tenis Hengqin en Zhuhai acogerá por primera vez una fase final de la Davis en China. El sorteo para formar los grupos se llevará a cabo el 19 de marzo. Tras unos enfrentamientos con formato de liguilla, las dos primeras selecciones de cada grupo disputarán las finales, de nuevo en Málaga, del 19 al 24 de noviembre.