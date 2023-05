Manchester City-Real Madrid, el once de Ancelotti

Kyle Walker estuvo en la conferencia de Prensa del Manchester City antes del encuentro de hoy contra el Real Madrid. Le preguntaron por Vinicius, en parte, porque le va a marcar y en parte porque es el delantero más decisivo del Real Madrid estos días. No le preguntaron, por ejemplo, por Karim Benzema. La temporada pasada hubiese sido imposible no preguntar a un defensa del equipo rival por cómo frenar a Karim.

Después de un año absolutamente espectacular, era lógico que el delantero francés no repitiese sus cifras, pero su papel ha sido, hasta ahora, mucho más discreto de lo esperado. En Champions suma cuatro goles, mientras que en las últimas tres ediciones acabó marcando 15, 6 y 5. Es decir, que está en su peor cifra en los últimos años. Tres fueron al Liverpool y otro al Chelsea. En los cuatro partidos de la fase de grupos que disputó no marcó un tanto. Fue cuando estuvo lesionado, sin terminar de recuperarse. No llegó tampoco al Mundial.

En la ida de la eliminatoria contra el Manchester City, en el Santiago Bernabéu, Vinicius fue decisivo con el tanto, mientras que el delantero francés ayudó a los suyos a sacar la pelota en los primeros minutos, cuando el Manchester City apretaba. Karim entendió lo que necesitaba el equipo en ese momento y se ofreció para dar una salida. Pero con el partido dominado, Benzema no fue decisivo, porque lo ha sido muy pocas veces esta temporada. Quizá contra el Manchester City lo sea. Si sucede así, las opciones del Real Madrid aumentan. «Antes del partido es cuando estoy nervioso», explicaba ayer Carlo Ancelotti. «Me vienen los malos pensamientos: viene Haaland que puede marcar que De Bruyne dispara desde fuera», seguía el entrenador italiano acerca de esos minutos antes del encuentro en los que lo pasa fatal sin remedio. «Es cuando toca olvidarte de eso y pensar que Vinicius puede hacer un buen regate y Benzema, hacer un buen movimiento», continuaba el entrenador acerca de como conjugar las ideas automáticas que le llegan a la cabeza por el estrés y nervios.

¿Benzema y Rodrygo?

El delantero francés es su bálsamo y necesita, como necesita el equipo, que su papel en el campo preocupe a Guardiola y a su entramado defensivo. Benzema tiene que distraer, llamar la atención, para que Vinicius no sea el único foco de ataque del Real Madrid. Vinicius o Rodrygo, si es que el brasileño es titular, porque es algo a lo que parece que está dando vueltas Ancelotti. Con un hombre más en el medio, le entra Camavinga en el centro del campo y eso supone más energía y puede que más control de balón, más seguridad frente al rival: «La idea de Fede Valverde como extremo nos dio una Liga y una Champions. Y el tridente arriba, nos ha traído a esta semifinal. No es una decisión sencilla, pero ya está tomada», aseguraba Ancelotti sin desvelar nada más acerca de lo que piensa hacer en ataque. Pero la duda es acerca de Rodrygo, un futbolista determinante en la Champions y que esta temporada ya lleva cinco tantos, uno más que Karim.

Porque Benzema puede estar más desacertado que el año pasado, pero tiene algo que no sobra: la serenidad de saber disputar estos encuentros. «Siempre nos sentimos cómodos en este tipo de partidos», aseguraba Modric ayer acerca de cómo afrontan los veteranos estos choques donde la exigencia es máxima. «Sabemos que en la Champions siempre rendimos bien y es un torneo que nos gusta mucho. Nos sentimos bastante a gusto jugando este tipo de partidos. Por eso hemos ganado tantas veces la Champions porque tenemos confianza en nosotros y creemos en nuestra calidad. Siempre damos lo máximo», continuaba el croata. Él, como Kroos, Carvajal, Nacho y Benzema son los que tienen cinco Copas de Europa, solo a una que tiene Gento, el mito que aún manda en esta clasificación.

Por eso, si hubiese que sacrificar un delantero para intentar pelear la pelota al City no va a ser Karim. Puede estar menos fino, puede que se le vea algo más lento, pero conoce como pocos los secretos de estos partidos y de estos momentos: «El coraje y la personalidad serán muy importantes, porque la presión será altísima y uno no siempre derrocha la personalidad que hace falta para lucir su calidad. Este aspecto, si no lo controlas, merma tu calidad», explicaba Ancelotti acerca de lo que pide a los futbolistas que van salir hoy al campo. «Quiero un equipo que lea bien el partido: que sepa que habrá tramos de sufrimiento, lo cual es normal en un partido así. Y luego morder cuando el rival esté en dificultad», aseguraba el italiano.

El once del Real Madrid contra el Manchester City

Courtois; Carvajal, Rüdiger, Militao, Camavinga; Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo, Benzema y Vinicius.

Y Karim Benzema ha demostrado que aprovecha como pocos los momentos en los que el rival duda.