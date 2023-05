Mazazo para el Barcelona: Hacienda le multa con 15,7 millones por irregularidades en los pagos a jugadores

"El Confidencial" desvela una investigación totalmente ajena al 'caso Negreira', donde se concluye que existe una sanción al Barcelona. La Agencia Tributaria abrió un expediente al club por presuntas irregularidades y la multa asciende a 15,7 millones de euros. Estos problemas para el club se produjeron en la cesión de coches de la marca Audi a los miembros de su plantilla, en no declarar el pago de vuelos chárter y también en contabilizar incorrectamente las indemnizaciones que recibieron futbolistas como Arda Turan (1.312.500 euros) y Alex Song (3,5 millones de euros) después de su salida.

Pese a que la noticia salió hoy a la luz, lo cierto es que la investigación comenzó en 2019 y estos actos empezaron en 2015. "En el caso de los coches, inspectores de Hacienda trataron de comprobar si se trataba de una forma de retribución no declarada. Lo mismo sucedía con los vuelos chárter, retribuciones que no se habrían computado como parte de su salario", afirma "El Confidencial".

Por otra parte, el Barça sigue a la espera de lo que suceda con el 'caso Negreira'. Laporta defendió la inocencia del club, mientras que el ex número dos de los árbitros explicó a la justicia su versión. "Nunca he querido cobrar porque yo ya tenía mi empresa y cobraba del Fútbol Club Barcelona. Nos reuníamos en Madrid cada semana o cada 15 días. Lo que hacíamos era revisar los informes que hacen los árbitros después de cada partido (se refiere al acta) y puntuarlos. También teníamos un informador de la federación que revisaba si el arbitraje había sido correcto. Preparar charlas técnicas a los árbitros. Reunirnos con los presidentes regionales", reconoció el propio Negreira.

El caso llegó a manos de la UEFA. "No puedo comentar directamente sobre esto por dos razones. En primer lugar, porque tenemos un comité disciplinario independiente encargado de ello. Y en segundo lugar, porque no he tratado este asunto en detalle. Sin embargo, puedo decir algo. Me he informado y la situación es sumamente grave. Tan grave es que, en mi opinión, es una de las más graves en el fútbol que yo haya visto. A nivel de la Liga española, por supuesto, el asunto está prescrito. y no puede tener consecuencias competitivas, pero los procedimientos están en curso a nivel de la fiscalía civil española. Pero en lo que se refiere a la UEFA, no hay nada que esté prescrito. No puedo ni quiero contestar a las posibles sanciones que esto pueda tener", dijo Ceferín.