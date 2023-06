Messi, más lejos del Barça y muy cerca de Miami

El futuro de Leo Messi tras su paso por el PSG apunta hacia el Inter Miami, de la Major League Soccer (MLS), después de que no hayan fructificado las negociaciones para retornar al Barcelona, ni tampoco para jugar en el Al-Hilal saudí. La franquicia estadounidense, fundada en 2018 y que tiene a David Beckham como uno de sus propietarios, hace tiempo que se había interesado en contratar al argentino, que el 24 de junio cumplirá 36 años. Ahora, a un año de que Estados Unidos albergue la Copa América y a tres de organizar el Mundial junto con Canadá, todo apunta a que ha llegado el momento.

La inminente llegada de Messi a Miami va más allá de lo deportivo porque se trata de un proyecto con diferentes facetas comerciales que servirían para que el argentino completara su sueldo. En el caso del Barcelona, su delicada situación financiera ha lastrado la posible operación, porque pese a contar con el visto bueno de LaLiga a su plan económico, la entidad azulgrana necesitaba vender jugadores para cuadrar sus números y en ningún caso podía hacerlo de manera inmediata.

«Es una pregunta para el Barcelona, no para mí», decía hace un par de días Javier Tebas sobre el regreso de Messi a la entidad azulgrana para la próxima temporada. El Barcelona intentó hacer hueco al desprenderse en los últimos meses de Piqué, Busquets y Jordi Alba, tres de los capitanes del equipo, con sueldos antiguos y compensaciones pendientes de años anteriores.

La reunión de Jorge, el padre de Messi, con Laporta, pareció una señal de acercamiento entre las dos partes, que estaban enfrentadas hace no mucho. Pero eso no significaba que el camino fuera sencillo para que Lionel pudiera volver a vestirse con el «10» azulgrana. Las cuentas del Barça todavía no están saneadas y el club debe cumplir con el cupo del 40 por ciento, por cada 100 euros de ingresos extraordinarios puede dedicar cuarenta a fichajes. Y para que Leo pudiera ser inscrito todavía debían salir varios jugadores.

Frenkie de Jong era el que estaba en todos los mercados el verano pasado, pero ya manifestó su deseo inamovible de permanecer en Barcelona y su juego esta temporada lo ha convertido en una pieza fundamental del equipo de Xavi. Debían ser otros los que cruzasen la puerta de salida. Ferran Torres, Ansu Fati y Kessié eran los que más posibilidades tenían de abandonar el club, por sus sueldos y por el precio que podían alcanzar en el mercado. Esos traspasos permitirían, además, que el Barcelona pudiera inscribir los nuevos contratos de Gavi, de Araújo y de Marcos Alonso. Pero, además del económico, el Barça tiene el problema del tiempo y todo eso dirige el futuro de Messi hacia Miami.