Mientras el Madrid perdía con el Tottenham... Bale jugaba al golf

Un nuevo capítulo en el desencuentro entre Gareth Bale y el Real Madrid. El galés no viajó a Múnich para disputar la Audi Cup. "No ha viajado porque no se sentía... No estaba bien y hablando con los médicos era mejor que se quedara en Madrid", explicó Zidane. Hasta ahí todo podía ser normal, pero mientras el Real Madrid jugaba contra el Tottenham, y sumaba una nueva derrota en esta extraña pretemporada, el galés pasaba el tiempo jugando al golf, según desveló "El Confidencial". En concreto, informa este medio, lo hacía en el campo de la Ciudad Grupo Santander, en Boadilla del Monte. No parecía muy preocupado el futbolista de lo que sucedía con su equipo, en el que hay cierta preocupación por los resultados y por la imagen dada, sobre todo a raíz de los siete goles que encajó con el Atlético en Nueva York. Se esperaba una reacción en el duelo ante el subcampeón de Europa, pero no llegó.

La situación de Bale es un problema serio para el Madrid. Zidane no lo quiere en su plantilla, pero su salida es complicada. En el primer partido de pretemporada, ante el Bayern, no se vistió y Zidane desveló que era porque lo había pedido él, ya que estaba negociando para irse a China ("Si se va mañana, mejor para todos, también para él", dijo Zizou), pero la operación se ha torcido porque en el país asiático no van a pagar mucho por su traspaso y porque la familia del jugador no quiere vivir allí. A las 18:00 de hoy miércoles se cierra el mercado allí. En medio, jugó contra el Arsenal y contra el Atlético y no fue a Múnich. Y mientras, su representante, Jonathan Barnett, metiendo cizaña. Primero, que si lo que había dicho Zidane era "un vergüenza". Después, que Bale sólo se iría si él quiere y que podría quedarse hasta 2022, cuando acaba su contrato. Más tarde, que no había relación entre su futbolista Zidane, y que nunca la ha habido porque al entrenador francés "no le gusta Bale".

Nada de eso ayuda. Mucho menos la imagen del delantero jugando al golf mientras el Madrid perdía. No es un pecado hacerlo, pero dada la situación en la que está el equipo en general y él en particular, y después de no viajar a Múnich, la idea está en el otro extremo de ser buena. Todos los caminos conducen a la salida de Bale del club, el problema es cómo gestionarla.