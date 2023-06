Mirotic y el Barça, historia de un divorcio millonario

La Liga ACB cumplió en vísperas del arranque de la final con una de sus tradiciones: el día antes del comienzo de la eliminatoria se presenta en la ciudad del equipo que cuenta con el factor cancha –en este caso el Barça– con la presencia de los dos entrenadores y dos de los jugadores más destacados de cada equipo. Por el Madrid no hubo sorpresas y a Chus Mateo le acompañó Sergio Rodríguez como estaba previsto. La sorpresa llegó con el Barça. Estaba anunciada la presencia de Mirotic con Saras Jasikevicius. A primera hora de la mañana la propia ACB comunicaba que en vez de Mirotic sería Abrines. Los playoffs del alero están siendo muy notables, pero...

Desde Italia se aseguraba que pese a los dos años de contrato que le restan a Mirotic con el Barça ya tiene un acuerdo con el Armani Milán. Y desde Barcelona, Esport3 anunciaba la intención del club de rescindir el contrato con el ala-pívot al final de esta temporada.

Poco después aparecía en escena Pau Gasol. El mejor jugador español de baloncesto de todos los tiempos va a ejercer de comentarista para Movistar+ en el primer y el tercer partido dos años después de ganar la Liga Endesa. Y Pau, que se pensaba que el anuncio de que Mirotic no continuaría de azulgrana era oficial, soltó: «Tanto Mirotic como el equipo querrán acabar esta etapa de la mejor manera posible, ganando el título de Liga. Es la consecuencia de la realidad económica del club. Se hizo una apuesta muy grande por Niko, con un contrato extraordinario en Europa, y se ha llegado a un momento en el que se ha tenido que tomar una decisión difícil. El anuncio no se ha dado en el momento adecuado. No es algo que sea a priori favorable, pero el equipo puede utilizarlo, gestionado de la manera correcta, como una motivación extra sin que se convierta en una distracción y una ventaja para el Madrid. Es un momento delicado. Sería bueno que los compañeros arropen a Niko».

El jugador ya dejó caer después de la eliminación ante el Madrid en la Final Four que su futuro en el club era una incógnita y lo confirmó el día previo a la final en una entrevista en Mundo Deportivo. Después de cuatro temporadas, Mirotic ha sumado en el Barça una Liga ACB y dos Copas del Rey. El jugador mejor pagado de Europa, el jugador franquicia del Barça, dirá adiós al club azulgrana después de la final de la Liga Endesa.