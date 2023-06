El Barça desafía al Madrid en la final de la ACB abusando de Unicaja (75-87)

Los dos grandes "fallaron" en la Copa del Rey, pero no lo han hecho en la Liga Endesa. Un día después de que el Madrid alcanzara la final con su victoria en Badalona, el Barça resolvió su serie en Málaga. Y lo hizo con una autoridad que no se había visto en el equipo de Jasikevicius desde la derrota en la semifinal de la Final Four precisamente ante el Madrid. Unicaja se rebeló en el segundo partido en el Palau, pero no hizo ni cosquillas al Barcelona en los dos partidos en el Carpena. Será la octava final entre Barcelona y Real Madrid desde 2013. El factor cancha es favorable a los azulgrana, aunque en los siete precedentes más cercanos el balance es 5-2 para los blancos.

En una serie de playoffs hay movimientos de piezas casi imperceptibles que pueden convertirse en decisivos. Ibon Navarro apostó por Barreiro para intentar desgastar a Satoransky, uno de los jugadores más fiables del Barça en la serie. Emparejó a Ejim con Mirotic. Pero los dos factores se inclinaron del lado azulgrana. Satoransky y Mirotic no son de esos jugadores que juegan para la grada. Suman para el equipo sin necesidad de fuegos artificiales y fue la mejor respuesta del Barcelona al excepcional ambiente que se vivía en el Martín Carpena. El Barça se abstrajo de todo lo que rodeaba el partido y se limitó a jugar. Lo hizo con la consistencia que había mostrado en el tercer partido. Unicaja apeló a la intensidad, pero ésta no se vio acompañada por el acierto.

En el primer parcial las cuentas ya no cuadraban a los malagueños y eso que Kravish había anotado los dos primeros triples que lanzó. Luego la ansiedad y la defensa azulgrana maniataron a los locales. Otro de los detalles, en este caso del Barça, fue que Nnaji se convirtió en la primera rotación en el juego interior. Y mejoró la aportación de Vesely. El Barça mandaba. La autoridad venía de la consistencia del equipo en casi todos los frentes. Atacaban con criterio (los porcentajes al descanso eran del 73 por ciento en tiros de dos, del 50 en triples y pleno en los tiros libres) y la defensa provocaba que el Unicaja intentara buscar soluciones rápidas y de forma individual. Error. Apenas Carter y las pérdidas del Barcelona evitaban que Unicaja se tambaleara antes de tiempo.

Para tratar de alterar al Barça, Ibón Navarro exigió a los suyos aumentar las revoluciones. Pocos como Perry para eso, pero lo del base fue un instante. Buscó canastas rápidas, hizo un par de ellas, sus compañeros fueron muy agresivos, muy verticales, pero no encontraron una racha anotadora con la continuidad necesaria como para alterar los biorritmos del Barça. Nadie en los azulgrana estuvo fuera de lugar. El saber estar de tipos como Satoransky o Mirotic dio la máxima diferencia para los catalanes (46-59).

El Barcelona no aflojó para orgullo de Jasikevicius. Cada pieza que estaba en pista aportaba. Desde los básicos hasta tipos casi marginales durante la temporada como Da Silva o Paulí. A Unicaja le llegaban los golpes por todos los lados y la final con el Madrid estaba cerrada antes del final del tercer cuarto. El 15-28 de ese periodo acabó con las discusiones y da paso a un nuevo Clásico.

75. Unicaja (13+24+15+23): Perry (15), Brizuela (6), Barreiro (6), Ejim (0) y Kravish (14) -quinteto titular- Carter (9), Díaz (0), Sima (2), Osetkowski (2), Kalinovski (15), Thomas (4) y Dedovic (2).

87. Barcelona (23+22+28+14): Satoransky (12), Laprovittola (6), Abrines (11), Mirotic (14) y Vesely (8) -quinteto titular- Nnaji (7), Jokubaitis (0), Da Silva (7), Kalinic (8), Kuric (10), Sanli (2) y Paulí (2).

Árbitros: García González, Cortés y Manuel. Sin eliminados. Técnicas a Brizuela, Jasikevicius y Da Silva. Descalificante a Jasikevicius.

Incidencias: 10.500 espectadores en el Martín Carpena. Cuarto partido correspondiente a las semifinales de la Liga Endesa.

Cuadro de playoffs

Cuartos de final

A. Barcelona, 2-Valencia Basket, 0

B. Cazoo Baskonia, 0-Joventut, 2

C. Real Madrid, 2-Dreamland Gran Canaria, 0

D. Lenovo Tenerife, 0-Unicaja, 2

Semifinales

1. Barcelona, 3-Unicaja, 1

(84-81; 79-88; 90-79 y 87-75)

2. Real Madrid, 3-Joventut, 1

(83-93; 90-73; 83-73 y 94-73)

Final

Barcelona-Real Madrid

(día 16, 21:00; 18, 18:30; 20, 21:00; 22, 21:00* y 25, 21:00*).

*Si fueran necesarios. Todos en Movistar +.