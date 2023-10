La mítica petición de Vinicius a Ancelotti tras ganar en el Barcelona - Real Madrid

En el Barcelona - Real Madrid, Modric no pudo controlar el pase de Carvajal, porque iba demasiado fuerte y estaba muy cerca, pero su intento hizo que el balón botase hacia delante y le diese tiempo a Bellingham para llegar al área pequeña y empujarlo a la portería. Por primera vez con Ancelotti en el banquillo, Modric no fue titular y por primera vez también, cuando salió no coincidió en el campo con Kroos. Se fue el alemán y salió el croata.

Ese es el plan ahora de Ancelotti. Modric cumplió 500 partidos en el conjunto blanco. «Cumplir 500 partidos ganando en el Clásico, no se puede pedir más no soy consciente de lo que he conseguido», decía Luka después del encuentro. «Estoy emocionado, son cosas que te llenan, estoy muy orgulloso de llegar a esta cifra y ganando el Clásico. Además, con brazalete que me ha dado Carva, un día redondo», seguía el centrocampista blanca, que con el rival más cansado pudo demostrar que va a ser importante esta temporada.

Con Modric en el campo y con Camavinga, el Real Madrid de Bellingham remontó el gol en contra marcando el segundo cuando ya había pasado el minuto noventa. «Es puro ADN real Madrid, creer hasta el final y no rendirse nunca. Victoria muy importante, hay que seguir así», decía Modric.

Fue una victoria muy trabajada, sobre todo porque durante la primera parte el Real Madrid parecía estar muy lejos de conseguirla. El equipo de Carlo Ancelotti se fue al descanso sin tirar a puerta y con la sensación de que había sido muy inferior al rival. Aunque el Barcelona no tuvo grandes oportunidades, el 1-0 parecía, por lo visto, un resultado algo corto. «La clave del partido ha sido la diferencia de actitud de la primera a la segunda parte. En la primera fuimos lentos, flojos, poco agresivos. En la segunda, todo lo contrario», explicaba Carlo Ancelotti después del encuentro. A veces pasa que no juegas como quieres. No estuvimos a nuestro nivel. A veces puede pasar. Ha sido una primera parte para olvidar. Afortunadamente la segunda fue distinta y pudimos ganar», decía el entrenador madridista con sinceridad.

Las palabras de Ancelotti en el vestuario del Real Madrid

El entrenador del Real Madrid no suele revelar qué es lo que dice a los futbolistas en los descansos. No le gusta la épica, sino que intenta que sus jugadores intenten cambiar lo que han hecho mal. En el vestuario de Montjuic fue muy claro. Estaba decepcionado por la primera mitad de los suyos, sobre todo porque no estaban a la altura de lo esperado. «En el descanso les dije que estos partidos se pueden perder, pero si se pierde, tiene que ser de manera distinta. Con más motivación, con más energía», les dijo Ancelotti para pedirles más energía, más atentos. Lo cierto es que surtió efecto. «Hemos jugado muy bien en la segunda parte, todos sabíamos que iban a llegar los goles», decía Vini tras el partido con su camiseta conmemorativa de las 150 victorias con el equipo blanco. «Sí sentíamos que iba a llegar, cuando juega el Madrid tu percibes que pueden llegar los goles», continuaba el futbolista brasileño, que como el resto del equipo fue de menos a más durante el partido. Estuvo demasiado atento al ruido, luego se concentró. Estaba feliz. «Hemos pedido más días libres, hasta el miércoles», decía.