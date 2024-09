La molestia de Mbappé con Munuera Montero después de mostrarle la amarilla

Por la jornada seis de LaLiga, el Real Madrid recibió en el Santiago Bernabéu al Espanyol el pasado sábado 21 de septiembre. La victoria se la llevó el equipo merengue y por goleada, tras pasarle por encima a los pericos 4-1 en una segunda mitad que fue fulminante. Sin embargo, el primer tiempo no tuvo muchas emociones y la acción que más llamó la atención fue una amonestación: la primera amarilla de Kylian Mbappé en España.

Transcurría el minuto 32 cuando el francés disputaba un balón aéreo con el defensa Kumbulla. En la jugada se ve como el del Madrid le pone el brazo en la espalda levemente a su contrincante, lo que lo desubica un poco y le impide cabecear limpiamente la pelota. El árbitro, José Luis Munuera Montero, determinó que era una falta en ataque y la pitó. Esto no le gustó nada a Mbappé, por lo que levantó su brazo en señal de disconformidad pero con lo que no contaba era que para el colegiado esta muestra de desaprobación, era suficiente para sacarle una tarjeta amarilla.

El jugador con cara de asombro y frustración se acercó a pedirle explicaciones. Sin embargo, el colegiado no toleró más los comentarios del francés y después de decirle que no aprobaba el gesto con el brazo que había hecho hace algunos instante, le amenazó con la expulsión: "Te la estás jugando", se alcanza a leer en sus labios.

Esta situación ha generado diferentes opiniones. Algunos, como el técnico Carlo Ancelotti dan fe de la rigurosidad del arbitraje en este temporada: "Llevamos tres que han sido muy severas. El método de los árbitros ha cambiado un poco. Son más severos en este sentido y debemos acostumbrarnos", comentó en la rueda de prensa, haciendo alusión a las amarillas que también recibieron Vinícius y Bellingham en el segundo tiempo por acciones similares.

Pese a eso, el técnico italiano hizo un llamado al control de las emociones por parte de todos los involucrados dentro del partido, debido a que, aunque los futbolistas sí mostraron su inconformidad con algunas acciones, no en todos los casos se les vio violencia o agresividad en sus gesticulaciones y se dieron en un contexto en el que el juego agresivo no estaba manchando el partido.

Todo indica que, el colegiado se tomó muy en serio la regla de los capitanes, en la que solo los capitanes de los equipos se pueden dirigir al árbitro durante el partido. Algo que, aunque ayuda a evitar que hayan confrontaciones innecesarias, puede producir que se sancionen a los jugadores de manera excesivamente rigurosa, por lo que la clave estará en el criterio equilibrado y transparente del colegiado.

"Vaya pedazo de mierda"

Jude Bellingham fue otro de los amonestados durante el partido frente al Espanyol. Después de una acción en la que Álvaro Aguado le ganó la posición con el cuerpo y por medio de un forcejeo, el árbitro determinó que no era infracción, por lo que el inglés se levantó molesto y airadamente le recriminó. Debido a esto, Munuera Montero le mostró la amarilla y las cámaras de Movistar Plus alcanzaron a tomar las palabras que el jugador lanzó al aire: "What a piece of shit" ("Vaya pedazo de mierda").

En total, el conjunto merengue recibió cuatro amarillas de las cuales tres fueron por protestas. Con la cantidad de partidos de la temporada y las bajas que ha sufrido el equipo de Ancelotti, no le caería nada bien que alguno de sus jugadores estrella se perdiera un partido por acumulación de amarillas. Mesura y prudencian serán necesarias para evitar contratiempos.