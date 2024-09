Real Madrid-Espanyol: ¿Penalti a Endrick?: la norma es muy clara

El Real Madrid remontó (4-1) al Espanyol este sábado en la jornada 6 de LaLiga EA Sports gracias a una entrada triunfal desde el banquillo de Vinícius, quien enchufó a su equipo, con asistencia y gol. La remontada fue coronada por Mbappé en el minuto 90 y de penalti a Endrick. Una jugada que se ha convertido en la polémica de un partido que los blancos ya tenían ganado y que ha hecho correr ríos de tinta en redes.

Tras el encuentro el entrenador del Espanyol, Manolo González, no ocultó su enfado al dar su versión sobre la jugada del penalti de Carlos Romero y Endrick que, para él, "no fue penalti". "Para mí, el penalti es fuera del área seguro. Lo he vuelto a ver en el vestuario y cuando empieza el agarrón a Endrick y cae tiene los dos pies fuera del área. Es verdad que era el 4-1 pero a mi no me da igual perder por dos o por tres", afirmó.

Sin embargo, la norma parece clara al respecto. Carlos Romero agarró a Endrick y este acabó cayendo en el área. Según la norma, aunque el agarrón se produzca fuera del área, si este persiste en el interior, es penalti.

Y es que a pesar de que el agarrón se inició fuera, el hecho de que el contacto siguiese produciéndose dentro del área permitió a Endrick forzar este penalti. El colegiado consultó el VAR y finalmente le dio validez al entender que el contacto llegó dentro del área y que la pelota no había salido en el control previo en la banda.

La polémica jugada no tardó en volverse viral y fueron muchos los usuarios que trataron de explicar la validez de la pena máxima. "Lo que marca la falta no son los pies de Endrick, es el punto de contacto de la falta, que es las manos del defensor en la cintura de Endrick qué ya paso la línea del área", "le lleva agarrado de manera descarada y le suelta justo cuando entran al área y endrick se cae dentro. Que os quejéis de un penalti tan claro como este es de ineptos", "Al ser agarrón continuado, se pita dónde finaliza. El jugador del Espanyol lo suelta dentro y por eso es penalti a Endrick", son algunos de los comentarios que inundan "X".