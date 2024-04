El Mono Burgos responde a su polémica con Yamal: "A mí me dicen 'Mono'..."

Germán 'El Mono' Burgos habló en Radio MARCA para romper su silencio después del polémico comentario sobre Lamine Yamal que le costó su puesto en Movistar Plus. "Si no triunfa siempre puede acabar haciendo malabares en un semáforo", aseguró el ya excomentarista.

"El comentario iba sobre el talento y la habilidad del futbolista. La gente no ha escuchado el audio completo. Como sigue el audio es un tono afectivo. Es más, yo rompo con el humor. Como tú David (Sánchez) que metes humor en el programa. La empresa tiene que actuar no pasa nada. Todavía uso Movistar. No me voy a cambiar. Me volví con dos productores del programa y les dije 'yo me quito de en medio'", aclaró en Radio Marca el que fuese ayudante de Simeone.

"Si hay algún director de comunicación o alguna facultad que quiera ver este tema... sólo le digo que a mí me llaman 'Mono'. Mi apodo rompe todo lo dicho y manifestado", aseguró el argentino.

