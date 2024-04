El Mono Burgos se disculpa tras su comentario sobre Lamine Yamal

La victoria del Barcelona al PSG no fue la única noticia de un día lleno de novedades. Y es que, el Mono Burgos también protagonizó otro foco de protagonismo. "Si no triunfa siempre puede acabar haciendo malabares en un semáforo", aseguró el comentarista tras ver unas imágenes de Lamine.

Movistar Plus+ emitió un comunicado para pedir disculpas públicas por el "desafortunado" comentario del Mono Burgos sobre Lamine Yamal en la previa del triunfo del FC Barcelona contra el PSG en el Parque de los Príncipes.

"Con motivo de los desafortunados comentarios de uno de los colaboradores de Movistar Plus+ en la previa del partido de la UEFA Champions League entre el PSG-FC Barcelona sobre el jugador azulgrana Lamine Yamal, la plataforma pide disculpas públicamente", ha expresado la plataforma sobre un episodio por el que el propio Mono Burgos se disculpó durante la retransmisión: "Ha sido un comentario sin tratar de herir a nadie. Si alguien se sintió ofendido pido disculpas públicas. En estas épocas hay que adaptarse a todo y en eso estamos". También sacó un comunicado posterior: "El fútbol une todo y a todos, por eso es el mejor deporte ya que no discrimina por razón de sexo, rato, religión, discapacidad, edad... No fue mi intención hacer daño a Yamal. Al hacer mi comentario elegí hacer un chiste sobre la calidad y halagar las virtudes", dijo.

Movistar Plus+, por otra parte, ha condenado "cualquier tipo de discriminación" y ha anunciado que "no permitirá este tipo de comentarios de ninguno de los trabajadores ni colaboradores vinculados a la plataforma". "Tras lo sucedido, la plataforma adoptará las medidas oportunas para garantizar que estos hechos no vuelvan a producirse", ha finalizado la plataforma de televisión de pago española.