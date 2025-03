El monumental cabreo de Ana Peleteiro con TVE ya tiene respuesta

Ana Peleteiro ratificó su condición como la gran favorita para colgarse el oro en los Europeos en pista cubierta que arrancaron en Apeldoorn (Países Bajos), tras acceder a la final de triple salto con la mejor marca. La vigente campeona de Europa al aire libre, selló su billete para la prueba definitiva, que se disputará este viernes (18:50), tras alcanzar los 14,14 metros en su segunda tentativa.

Poco importó que la gallega, bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, se dejase 12,5 centímetros en la batida, menos de la mitad de los que Ana Peleteiro se dejó en su primer salto en el que ni tan siquiera llegó a tomar tabla. Una circunstancia que no impidió a la española volar en su primer intento hasta los 13,92 metros, a ocho centímetros que se pedían para acceder a la lucha por las medallas.

Mínima que Ana Peleteiro superó con claridad en su segundo salto, en el que la de Ribeira, bronce en los Mundiales bajo techo disputados el pasado año en Glasgow, alcanzó los 14,14 metros.

Pero la alegría por una marca que la sitúa como favorita al oro no impidió el enfado de la atleta gallega con TVE por su política de retransmisiones, algo que quiso dejar patente con una clara denuncia en redes sociales.

Una de las "stories" publicadas por Peleteiro Instagram

"Vengo por aquí a deciros algo superrápido. Os he puesto que mi clasificación era hoy jueves a las 18:30, pero Teledeporte, una vez más, no conecta con el Campeonato de Europa de atletismo hasta las 21 horas", ha lamentado en Instagram.

La atleta ha compartido un enlace de RTVE Play para poder ver su debut en la competición: "Si queréis ver mi clasificación, os dejo un link porque hoy no lo vais a poder ver en directo in situ. Mañana, si Dios quiere y estoy en la final, sí que creo que lo podréis ver... o eso espero. A lo mejor, no, quién sabe (....) Hay cosas que nunca entenderé, pero bueno... Al menos tenemos un plan B, gratuito y al alcance de todos".

Una denuncia que reiteró ante la prensa y a la que no dudado en responder Paco Caro, periodista deportivo de RTVE.

"Igual lo cuestionable tb es que no haya querido atender a un equipo de TVE que estaba a unos metros de esos compañeros... igual tb", sentenció.