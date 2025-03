Peleteiro, de Ribeira a la gloria

Un par de saltos en el pasillo de triple en Apledoorn bajo la atenta mirada de Benjamin Compaoré y Ana Peleteiro ya está en la final del Campeonato de Europa (mañana, 18:50 en Teledeporte). La gallega, campeona continental al aire libre, persigue su segundo oro europeo bajo techo después del que ganó hace seis años en Glasgow. Firmó 14,14 en su segundo intento y se fue a descansar.

Este curso nadie ha saltado más que ella, con 14,33, y además los cuatro vuelos más largos de 2025 han sido suyos. «Me siento en el mejor momento de forma de toda mi carrera. Entreno todos los días al máximo, creo que aún no he tocado techo, ni mucho menos. En eso estoy, en seguir trabajando y en seguir madurando. Esa madurez es lo que realmente me va a hacer encontrar ese trampolín», comentó antes de viajar a Países Bajos. El regreso a Ribeira con su marido y entrenador han impulsado a Peleteiro: «Estoy en mi mejor estado de forma porque estoy en un remanso de paz absoluto. La cabeza es un ochenta por ciento y estar bien mentalmente me ha ayudado a poder estar bien físicamente. Las cosas con Benjamin –Compaoré, marido y entrenador– han ido muy bien, sabía que nos entendíamos porque estamos casados, pero a la hora de trabajar estamos fluyendo muy bien, me encanta como entrenador. Tenemos aquí un muy buen entrenador de saltos, incluso de velocidad de vallas y ojalá acabe de explotar y se vea lo gran profesional que es. Me encantaría que otros atletas confiaran en él como entrenador y en mí como compañera para crecer. Las instalaciones las tenemos y la comida y el ambiente, también».

De las molestias que sufrió a finales de enero en la rodilla izquierda no hay rastro. El pequeño parón la obligó a regresar a su antigua técnica de batida con la pierna derecha, tras saltar con la izquierda en la primera reunión del año. «Estamos en progresión porque hemos ido respetando los tiempos de la lesión y los tratamientos. Ha ido todo siempre a mejor, nunca he tenido un día en el que haya dado un paso atrás. Benjamin ha sabido programar muy bien la temporada, sin hacer cosas de más y haciendo lo que consideraba prudente,. Hemos salido airosos». Y detalla los cambios en la técnica que ya se vieron en la clasificación: «Estoy intentando saltar de forma más horizontal y mejorando de una vez por todas la técnica, que era algo que se me atravesaba desde hace años. Estamos trabajando muchísimo la parte técnica para ganar, sobre todo, en salud y en longevidad».

Para superar las dos medallas –un oro y una plata– logradas hace dos años en Estambul, España tiene varias bazas. Quique Llopis, cuarto en los 110 vallas en los Juegos de París, está entre los aspirantes en los 60 vallas. Como Asier Martínez y Abel Jordán, que dobla en los 60. También hay opciones en el 800, los 1.500, los equipos de relevos femeninos y masculinos de 4x400 metros... la primera tentativa y la más fiable es la de Ana Peleteiro en el triple salto.