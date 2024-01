El monumental enfado de Osasuna: "Casualmente o no, siempre se decantan por los mismos"

El Barça y el Real Madrid se enfrentarán en la final de la Supercopa de España. Sin embargo, la victoria del club culé ante Osasuna (2-0) supuso un punto de polémica extra antes de la gran final. El gol de Lewandowski venía precedido de una falta que el colegiado no interpretó como tal. El VAR no revisó la jugada y las quejas de los rojillos fueron visibles desde ese momento.

El capitán de Osasuna, David García, dio la cara y habló de la otra polémica cuando Christensen derribó a José Arnáiz: "Ya lo habéis visto todos, ¿no? La cantidad de faltas que se pitan así, la cantidad de faltas que han pitado a favor del Barça, todas, en la primera parte... No sé. Ha sido muy evidente, falta clara para mí", dijo.

"A los tres minutos, misma jugada, campo contrario, y se pita para el otro lado. Muy evidente para mí, pero casualmente o no, cuando suceden este tipo de faltas, siempre se decantan para los mismos. No quiero ser populista con esto, pero creo que ha sido evidente", insistió García.

"Nos sentimos perjudicados porque el criterio ha sido muy diferente durante todo el partido. Hemos visto una falta muy clara. Arnáiz tiene el balón controlado y Christensen le hace falta. Esas faltas para mí no tienen que ser revisables, ahí el VAR no tiene que entrar, pero eso no quiere decir que no sea falta. Nos sentimos perjudicados en esa acción porque ha sido determinante", afirmó Arrasate.

"Hay árbitros que dejan jugar, me parece perfecto, y dejan jugar para los dos equipos, pero hoy ha sido para unos sí, para otros no en jugadas similares", reiteró. Hasta el propio Xavi Hernández dijo que le había parecido falta en directo y la habría pitado, no así "tras ver la repetición".