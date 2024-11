El motivo por el que Buffon rechazó al Barça

Amén de ser uno de los mejores porteros de la historia reciente del fútbol, la personalidad de Gianluigi Buffon no deja indiferente a nadie. El ex arquero italiano presenta en estas fechas un libro con sus memorias en el mundo del fútbol, y se ha sincerado sobre muchos de los asuntos que cuenta en el Corriere della Sera de su país.

Buffon revela, entre otras cosas, que rechazó una oferta del Barça hace pocos años. Una oferta en la que sería "el segundo portero" y que se estaba tomando muy en serio. Sin embargo, en ese momento se concatenaron varias señales que le hicieron dar marcha atrás: "Sonó una canción que se llama 'Bella' y hacía como diez años que no escuchaba. Miré hacia arriba y vi el cartel de Parma en la autovía. Así que decidí cerrar mi carrera aquí, donde empezó todo", explica el mítico portero.

Otro de los temas que trata tanto en la entrevista como en el libro es la depresión y su adicción a las apuestas. Tras conseguir "un título falso" por los complejos que arrastraba al no terminar el colegio, "una ingenuidad que pagué", Buffon cayó en una profunda depresión. "Dejé la medicación, no quería volverme dependiente. En la terapia me dijeron que no me centrase exclusivamente en el futbol, y ahí descubrí la pintura". Uno de sus vehículos de salvación. En cuanto a las apuestas, afirma que nunca ha hecho "nada ilegal ni apostado al fútbol". Ahora admite acudir "dos o tres veces al año" al casino, aunque ya no siente la necesidad de antaño.

Aquella depresión fue diagnosticada tras varios ataques de pánico antes de jugar un partido. 'Gigi' asevera que sintió "una fuerte presión en el pecho" por primera vez en un encuentro frente al Reggina. Pero se autoconvenció de saltar al campo y sacó el partido adelante. Sin embargo, el problema persistió y los médicos dieron con él.

Ya en lo deportivo, recuerda las tres finales de Champions que perdió "frente a los equipos más fuertes de cada momento" y, si bien se define afortunado por haber jugado contra tres generaciones de futbolistas, habla de Neymar como el mejor contrincante que ha tenido: "Para el jugador que es, debería haber ganado cinco balones de oro".