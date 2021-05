Se sabía que ese momento tenía que llegar, pero seguramente Marc Márquez no esperaba que su primera caída después de estar nueve meses de baja por lesión fuese tan dura y tan rápida. En el regreso en Portimao no tocó el suelo. En Jerez, en los últimos minutos del entrenamiento libre 3, cuando buscaba un tiempo bueno con gomas blandas para entrar en la Q2 llegó el bautismo. Y lo hizo en el mismo circuito donde empezó todo, en Jerez, aunque en la curva 7 en lugar de en la 3. Y a más de 150 kilómetros por hora, con una deslizada que empezó en el asfalto, continuó en la grava y terminó violentamente contra las protecciones de aire. La suerte para Marc fue que la moto no lo golpeó.

Se quedó en el suelo unos segundos aturdido por el impacto y el susto para todo el mundo, él incluido, fue enorme. ¿Y si se había roto algo? ¿Y si se había dañado la zona de la fractura de húmero tres veces operada? Se levantó, se fue en scooter hasta su camión y los doctores le revisaron. Pasó por la clínica móvil y decidieron mandarlo al hospital de Jerez para hacer un TAC que confirmara que sólo era el golpe. La prueba demostró que sólo había «una gran contusión a nivel cervical y en la zona de la espalda».

Le dio tiempo a volver para la FP4 y la Q1, de donde no pasó después de salvar dos veces una nueva caída. Márquez saldrá hoy decimocuarto. «No quieres que llegue nunca la primera caída, pero encima de una moto tarde o temprano va a llegar. Que haya sido tan fuerte tampoco ayuda, aunque ver que te has caído y que no ha pasado nada, en cierto punto alivia. Esto dice que mi cuerpo está otra vez preparado para las caídas», analizaba Marc. «Dije que volvería a ser el mismo de antes y eso significa tomar riesgos e ir al límite», añadía convencido de que hoy podrá hacer una carrera de «menos a más» y no al revés.

El Mundial ahora mismo no es su objetivo y más si Quartararo sigue con la racha que está mostrando. El francés es el piloto más en forma en MotoGP y lo demuestran las dos «poles» consecutivas que acumula (Portimao y Jerez) y la opción que se le presenta hoy de hacer un «hat trick» de triunfos. El curso pasado ganó las dos carreras disputadas en el trazado jerezano y su ritmo le da de sobra para pensar en repetir.

Ya es el líder del Mundial, con lo que un nuevo triunfo le permitiría alejarse más. El peor panorama para las aspiraciones de Márquez, al que el reparto de puntos entre más pilotos le hubiese beneficiado. Si aparece un hombre fuerte no habrá manera de aspirar al título, aunque parece claro ahora sólo piensa en él. «Por primera vez he empezado a pilotar la moto como a mí me gusta. No en todas las curvas, pero sí en muchas y es importante».