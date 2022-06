Quartararo, un digno sucesor de Marc Márquez en Alemania

El último piloto que ganó en Alemania una carrera de MotoGP que no se llama Marc Márquez fue Dani Pedrosa en 2012. En los ocho años siguientes la victoria fue para el rey de Sachsenring, una racha brutal que sólo el quirófano ha podido romper. El “93″ está en plena recuperación de su cuarta operación del húmero derecho, así que sin él todo se abría para el triunfo y se buscaba un sucesor. Y no había uno mejor que Quartararo, vigente campeón y líder del Mundial, que dio una exhibición a pesar de que no ha dejado de toser en todo el fin de semana. Está enfermo pero su momento de forma es tan brutal que lo compensa todo. Hizo parecer fácil suceder a Márquez como ganador en Sachsenring, con un pilotaje muy fino que le va perfecto a la Yamaha. Es la combinación piloto-moto más ideal ahora mismo y por eso se está escapando en el liderato del Mundial.

Tiene hasta arriba el depósito de la confianza y por eso quiso arriesgar con el neumático trasero medio, cuando todos iban a ir con el duro. “Me gusta ser diferente. Si queríamos hacer una diferencia había que cambiar el neumático. Mi ingeniero estaba un poco preocupado, pero yo sabía que con el medio lo íbamos a hacer bien y eso he hecho”, explicaba en DAZN el referente de la categoría ahora mismo.

Todavía no ha podido enfrentarse de verdad en pista con Márquez por los triunfos, pero todo a punta a que será el plato fuerte para la próxima temporada. Fabio está decidido a esperar al del Repsol Honda ganando títulos y sumando dos consecutivos antes de ese duelo directo. Con la mitad del curso ya consumido ha puntuado en las diez carreras disputadas y ya es el que más ha ganado (3) junto a Bastianini. Se dispara en el liderato con 34 puntos más que Aleix Espargaró y con más de una carrera de margen (61) con Zarco, que es tercero.

El otro francés de la parrilla tuvo uno de esos días inspirados y fue segundo, con Jack Miller completando el podio y “robándole”, unos puntos preciosos a Aleix Espargaró, que sólo pudo ser cuarto. Un resultado fantástico para él en otros tiempos pero que ahora se le queda un poco corto. Da un pasito atrás en la lucha por el Mundial, pero sigue ahí, como la mayor alternativa a Quartararo y esperando que en una temporada tan larga, el que manda ahora pueda tener alguna duda.

No parece probable ahora mismo, porque se siente en el mejor momento de su vida deportiva, recién renovado además hasta 2025 con Yamaha, que le ha elegido como piloto estrella para mucho tiempo. La única Yamaha que funciona es la suya, así que mucha parte de la culpa será suya. No es la mejor marca, pero gracias a él está marcando la diferencia. Lo contrario que Bagnaia, que tiene la moto más competitiva pero está tirando por tierra todo con sus errores. En Sachsenring se fue al suelo demasiado pronto, cuando trataba de cortar la escapada de su gran rival. Abrió un poco el gas y todo se acabó, para firmar un cuarto cero en la temporada que le aleja a 91 puntos del líder. Imperdonable para el que era candidato máximo al título a comienzos de curso y que terminó segundo en 2021.

Ahora mismo ve inalcanzable a Quartararo, que consiguió su primera victoria en Sachsenring y su primer triunfo en un circuito con mayoría de curvas a izquierdas, que no es su especialidad, aunque no hay nada que no se arregle ganando. “Es un circuito que nunca me ha gustado mucho, pero cuando ganas en él ya te empieza a gustar”, confirmaba después de una mañana infernal en Sajonia, con casi 40 grados de temperatura que puso al límite a los pilotos. “Ha sido mucho más duro que en Indonesia, parecía una carrera de resistencia”, decía Quartararo, un digno sucesor de Márquez en Alemania.