Un brutal Marc Márquez impone su ley en Tailandia

Marc Márquez ha ganado también la carrera larga del Gran Premio de Tailandia, para firmar un debut brutal con la Ducati oficial. Un doblete que ya es histórico para él después de mucho sufrimiento y más de 1.900 días sin ser líder del Mundial de MotoGP. Ahora vuelve al lugar que le corresponde y lo hace a lo grande, con dos victorias incontestables en Buriram, aunque la de este domingo ha seguido un guion algo inesperado.

Porque apuntaba otra vez a escapada de Marc y en eso estaba en las ocho primeras vueltas, cuando ya tenía bastante más de un segundo de ventaja sobre su hermano Álex. Pero de repente bajó la velocidad y dejó que el pequeño de la casa lo adelantara. Allí, a su rueda se pasó la gran parte de la carrera, quizá vigilando al presión del neumático delantero, para a falta de tres giros volver a tomar la cabeza y ahora sí escaparse definitivamente hacia la victoria.

Se confirmaba que tenía bastantes décimas guardadas bajo el acelerador y en cuanto vio que la meta se acercaba las puso sobre la mesa, para ya sí por fin empezar a celebrar, con golpes en el pecho y los dos índices apuntando hacia abajo, diciendo "aquí estoy". Y es que el de Cervera está de vuelta de verdad, contestando a las preguntas de cuál iba a ser su nivel con la Ducati oficial. El talento de Marc sigue estando ahí y cuando tiene la moto dominante, la combinación es explosiva, y se ha demostrado con este fin de semana perfecto: "pole position", victoria en el Sprint y victoria en la carrera larga, que ahora se llama Gran Premio.

El dominio de Marc ha sido absoluto en este arranque de temporada en Tailandia, que le lleva de nuevo a lo más alto de la clasificación del Mundial de MotoGP, algo que no sucedía desde noviembre de 2019, cuando ganó su octavo título, el sexto de MotoGP, y último hasta ahora. El túnel en el que entró en 2020 ya es historia y ahora ha arrancado a lo grande esa reconquista que él había fijado para 2025.

"Ha jugado con nosotros", decía Pecco sobre Marc y esa maniobra de dejarse caer para colocarse en segundo lugar. El propio "93" lo explicaba en Dazn. "La presión de delante he visto que no estaba en su sitio. Quizá en distancia larga cambia el estilo de pilotaje y he visto que me podían penalizar. Entonces he ido toda la carrera detrás de Álex y cuando quedaban tres vueltas ya sí he decidido atacar. He abierto el hueco, me he encontrado muy bien, tenía un poco más y esto me ha permitido salvar esta situación".

Tenía tanto margen que ha podido parar, esperar y luego volver a escaparse de Álex, que cerraba el mejor fin de semana de su vida con dos segundos puestos por delante de Bagnaia, con la cara seria tras sus dos terceros. No estaba satisfecho Pecco, que admitía la superioridad de los dos Márquez y que tendrá que espera a circuitos más favorables. "He dado todo de mí, pero Marc tenía algo más. Ellos han trabajado mejor que yo, tenían mejores sensaciones. Yo he mejorado respecto a los test, pero no lo suficiente. Pensaba estar más cerca de Marc, pero no ha podido ser", confesaba el subcampeón del mundo.