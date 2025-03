MotoGP: Los mensajes de WhatsApp que le han llegado a Marc Márquez y que no quiere leer

Marc Márquez estaba tan feliz como tranquilo después de un sábado perfecto para él. En Tailandia debuta vestido de rojo oficial Ducati y a la primera oportunidad se llevó la "pole position" y la victoria en la Sprint de Buriram, la segunda de este tipo en su palmarés después de la que consiguió en Aragón el curso pasado. Todo había salido perfecto, volvía a estar en lo más alto de la clasificación del Mundial, aunque haya que esperar a la carrera larga para confirmarlo, después de más de mil días, 1.921 exactamente. No era líder de MotoGP desde la carrera de Valencia en 2019, cuando se acabó la temporada de su último título.

Por eso, por todo lo que ha tenido que sufrir después, no podía disimular la sonrisa por volver a estar donde quería, aunque siempre con los pies en el suelo, porque sólo era la primera carrera de las 44 que tiene este curso 2025.

"Después de ver los entrenos, no quería sorpresas. Por muy buen ritmo que tengas siempre hay una tensión extra al ser el primer día, pero he estado bastante cómodo, aunque con la pista tan caliente los neumáticos se comportan algo diferente y habrá que hacer un par de ajustes o tres para el domingo", decía en Dazn analizando un triunfo que consiguió de principio a fin: saliendo bien y escapándose desde la primera curva hasta la última.

"La primera carrera es difícil y aunque te intentas evadir sé que hay expectación y ganas. No miro los mensajes de WhatsApp, que me han llegado estos días, porque los amigos me dicen que voy a arrasar, que voy sobrado, pero no es verdad, es MotoGP, un error pequeño puede costar muy caro. Intento buscar las sensaciones que tenía en el test y no hacer más de lo que siento. En carrera, veré. Si salgo como hoy intentaré tirar y si no, pues calma e ir pasando las vueltas", confirmaba sobre su plan, siempre ambicioso pero con un punto de serenidad que le dan los años y los golpes.

Este sábado en Tailandia alcanzó las 95 "poles" en toda su carrera, cada vez más cerca de ser centenario. "Sí, las clasificaciones se me atragantaron el año pasado y ahora parece que tengo más chispa en el tiempo a una vuelta, entiendo mejor la moto, pero hay que seguir centrados. Estoy contento, pero no eufórico, porque lo importante es el domingo", insistía sin salirse del guion que tiene previsto.

Su hermano Álex fue segundo, muy sólido con esa Ducati 2014 que tanto le gusta. Pronto supo que no podría alcanzar a Marc, aunque también le resultó fácil mantener a una buena distancia a Pecco, tercero al final del día. "Estoy feliz, relajado, me salen las cosas. En el deporte cambia todo de un día para otro, así que hay que seguir con la misma intensidad. Un sábado perfecto con la pole y la victoria y mi hermano segundo, que estoy muy contento por él y es un poco la guinda al pastel", terminaba el debutante con el rojo Ducati.