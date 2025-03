Marc Márquez sigue a lo suyo: victoria en el Sprint de Argentina

Marc Márquez ha completado este sábado su trilogía de victorias en este arranque de 2025 en MotoGP. Empezó la serie con el triunfo en la Sprint y la carrera larga de Tailandia, y mientras celebraba con su equipo les dijo: "Vámonos directos para Argentina". Se sentía en racha y no quería esperar, así que dos semanas después, está continuando con su recital en Termas de Río Hondo, donde ya se ha apuntado la carrera corta con mucha autoridad. Este circuito no es de izquierdas, pero es uno de los que le gusta y donde ha ganado con grandes ventajas, así que todo estaba de su parte y no ha fallado. Ha vuelto a ganar desde el semáforo a la bandera, sin titubear en ningún momento y con su hermano Álex otra vez detrás, haciendo un doblete. El pequeño de los Márquez ha conseguido estar un poco más cerca que en Buriram, aunque en las últimas vueltas, sí ha conseguido escaparse Marc, porque el ritmo ya era demasiado para Álex: "Pilotar con Marc toda la carrera ha sido fantástico, he estado enganchado mucho rato, pero iba demasiado al límite y ha habido un momento que he preferido conservar el segundo puesto y no arriesgar", confesaba el de Gresini, al que otra vez no le costó mucho responder a Pecco Bagnaia en la salida y distanciarse de él.

Precisamente Pecco ha completado el podio de la Sprint, igual que en las otras dos carreras, resignado ahora mismo a un papel que no es el que a él le gusta y que no le corresponde si quiere luchar por el Mundial. Ya vendrán circuitos más cómodos para él y por el momento sólo puede ir salvando la mayor cantidad de puntos posibles.

Ahora mismo, su compañero en el Ducati Lenovo está impecable, lo tiene todo muy controlado y no deja de hacer gestos de cariño a su moto, por lo bien que se está portando."Ha sido difícil, porque Álex estaba apretando muchísimo y el ritmo era impresionante. No conseguía escaparme del todo, y mañana domingo será difícil batirle porque es muy constante", avisaba Marc, que le ha metido más de tres segundos de ventaja a Bagnaia en la línea de meta.