Marc Márquez no para: "pole" también en Argentina

Sigue Marc Márquez en racha en el comienzo del curso 2025. Después de hacer la "pole", ganar la Sprint y también la carrera en Tailandia, el de Cervera sigue sumando en Argentina, la segunda cita de la temporada. El "93" se ha hecho también con la primera posición de la parrilla de salida en el circuito de Termas de Río Hondo, con un tiempo de récord. Ha sido el único que ha bajado de 1:37, parando el crono en 1:36.917, por delante de su hermano Álex y de Johann Zarco, que ha dado la sorpresa con la Honda y saldrá desde la primera fila.

En cuarto lugar se ha clasificado Pecco Bagnaia, que sigue sin encontrar las mejores sensaciones, y eso que ha vuelto a muchos de los ajustes de la temporada pasada, cuando se sentía algo más cómodo que con la nueva evolución de la Ducati.

Marc ha tenido toda la sesión bajo control, machacando a sus rivales en el sector 3, donde claramente marca la diferencia respecto a los demás.

"Con el segundo neumático me ha ido mucho mejor, me salen mejor los tiempos cuando voy solo y no detrás de nadie. Me gusta la perfección y hay cositas que mejorar, sobre todo a nivel de ritmo de carrera. Me está costando un poquito más en la frenada. Álex y Pecco creo que son los más fuertes, aunque Zarco está sorprendiendo y hay que tenerlo en cuenta", explicaba Marc Márquez después de firmar su "pole position" número 68 en MotoGP.

Desde 2019 no hacía dos "poles" consecutivas, y ahora lo vuelve a repetir con el mejor tiempo primero en Tailandia y ahora en Argentina.