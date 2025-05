Moto3: la increíble heroicidad de José Antonio Rueda en Silverstone

José Antonio Rueda es el gran dominador de Moto3 en este 2025 y por si había alguna duda, en Silverstone se marcó una heroicidad increíble, al ganar la carrera después de salir último en parrilla. Pasó del puesto 26º al 1º tras una sanción el sábado por molestar a otros pilotos. Él hizo la "pole", pero fue castigado a empezar atrás del todo en un circuito donde, el curso pasado, David Alonso empezó ahí y terminó ganando la carrera.

Reconocían en su equipo que se habían estudiado esa carrera y lo habían preparado todo para que el sevillano lo intentara.

No le costó recortar muchas posiciones en las primeras vueltas, y en muy poco tiempo ya estaba en la cola del grupo delantero, que no marcaba un ritmo especialmente rápido. El circuito de Silverstone es eterno, con esos 5,9 kilómetros por vuelta, así que Rueda no tuvo demasiados problemas para llegar a la cabeza y ahí guardar un poco de fuerzas para las últimas vueltas.

Es el líder indiscutible de la categoría pequeña, ha ganado cinco de siete carreras y se ha subido al podio en seis ocasiones. Sólo no puntuó en Qatar por una rotura del motor, así que si alguien podía pasar del último al primero era él.

Y lo hizo, con el añadido de que en las últimas dos vueltas tuvo que discutir el triunfo con Máximo Quiles, otro talento joven, que al final tuvo que ceder ante la mayor experiencia de Rueda, pero que se apuntó su primer podio mundialista a la tercera carrera, porque no estuvo en las dos primeras al no tener todavía la edad mínima para competir en el Mundial, y se ha perdido otras dos por una lesión.

Debutó en las Américas con un quinto puesto, fue séptimo en Le Mans y segundo este domingo en Silverstone. Sin duda un talento brutal que tiene como representantes a los hermanos Márquez, que acudieron al parque cerrado para felicitarlo.

Fue el protagonista del día sólo por detrás de José Antonio Rueda, que ganó saliendo el último y confirma que no hay nadie más favorito para ganar el título de Moto3. Ya le saca 54 puntos al segundo, Ángel Piqueras, que fue sacado de pista en la última vuelta por Furusato y firmó un cero.