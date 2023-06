La tarde de locura de Márquez: caída peligrosísima en la que hace pedazos la moto de Zarco, salvada increíble, una peineta...

Marc Márquez vivió un día de locura en los entrenamientos del viernes del Gran Premio de Alemania de MotoGP, en el circuito de Sachsenring. Pudo ser una jornada dramática porque el piloto español se fue al suelo y se llevó por delante de forma alarmante a Johann Zarco y su moto, que queda partida en pedazos. Sucedió poco para lo que podía haber sido. El piloto francés estaba casi parado, pues se estaba incorporando a la pista desde boxes.

Marc también fue protagonista con una salvada espectacular en la curva 11, cuando la moto le empezó a dar tirones y consigue mantenerla en pie de forma milagrosa. El susto fue importante y la reacción del piloto catalán, contundente, pues hizo una peineta. “La peineta, ya sabes, soy español, la sangre está ahí. La peineta iba lógicamente un poco a la situación, intentarlo, intentarlo y que no salga, pues dices, nada, pasito para atrás y ya lo encontraremos mañana", explicó el ocho veces campeón del mundo. En el pasado Gran Premio de Italia, en Mugello, Marc ya aseguró: “Estamos siempre en lo mismo, al mínimo error la moto te traiciona y te caes".

La caída, que fue cerca del final de la sesión, tuvo polémica después. “Cuando he visto que perdía el tren delantero me he asustado porque he visto que Zarco no se paraba en el carril de salida de box, que salía a pista, y ahí en esa zona cuando vienes atacando es fácil que se pierda el tren delantero, como se ha visto esta mañana con las caídas de Aleix Espargaró y de Quartararo, y de hecho hemos tenido mucha suerte de salir de esa caída ilesos, pero soy mucho de cuando tengo la culpa, lo digo, pero esta vez si alguien podía evitar la situación era Zarco: cuando sales de box, además en los últimos minutos del entreno y en esa curva, y ves que vienen pilotos rápidos, lo que tienes que hacer es quedarte en el carril de salida de box, no puedes reincorporarte, porque hay ese riesgo. Por suerte hemos salido de esa y los dos estamos bien”, opinó Márquez en DAZN.

"Hemos tenido mucha suerte"

Desde el equipo de Zarco le reprocharon al español que no se hubiera ido a preocupar por el francés en el momento. “No me he preocupado ni de mi moto ni de volver a pista, pero cuando he visto que estaba sentado y estaba bien, lo único que provoca que otro piloto entre de la pista es más peligro porque el resto venía haciendo vueltas rápidas. Yo ahí no puedo hacer nada, lo que puedo hacer es luego ir a preocuparme, y lógicamente te preocupas de los compañeros. Entiendo el enfado de su equipo, entiendo su enfado, pero si alguien podía evitar esta situación era él, que era el que salía de box”, insistió Márquez.

Y Zarco contestó. “No estoy de acuerdo porque yo estoy fuera viendo a los otros llegar, podemos decir que es un incidente de carrera. Él necesita pensar dos veces antes de hablar, el incidente se acepta, pero no puede decir que es mi culpa”.

Las emociones prometen multiplicarse el sábado y el domingo con los entrenamientos, el Sprint y la carrera. Sigue habiendo previsión de lluvia en Sachsenring.