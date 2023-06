Marc Márquez se harta de la Honda: "Esta moto te traiciona"

Marc Márquez está harto, o al menos, empieza a hartarse. No lo dice abiertamente, pero su cara y sus gestos le delatan. Es difícil para el «93» esconder lo que siente después de su tercera caída consecutiva en una carrera larga este curso. Las tres que ha podido disputar, se perdió otras tantas por su lesión en la mano (Argentina, Texas y Jerez), han terminado para él de la misma manera: en el suelo antes o después y con la sensación de que hace todo lo que puede para compensar lo que le falta a la Honda. Ayer estuvo sólo siete vueltas de pie y cuando luchaba con Marini por la tercera posición, se fue un poco largo en una curva y se acabó la historia cuando ni siquiera estaba arriesgando. «Duele y me enfada más porque no he hecho la carrera, que era mi objetivo, dar vueltas y coger ritmo. Además, iba mentalizado de que mi posición era sexto o séptimo, ya lo estaba haciendo mejor de lo esperado, pero estamos siempre en lo mismo, al mínimo error la moto te traiciona y te caes», confesaba en los micrófonos de DAZN. «Hice un error en la frenada previa y se me bloqueó de delante, algo que ya me había pasado antes sin entender por qué. Y me ha pasado en esa frenada, y luego al irme largo en la parte sucia no he frenado fuerte ni he inclinado ni nada, pero el resultado es el mismo», continuaba midiendo las palabras.

Después de la caída se fue directamente a su camión, sin pasar por el box para no encontrarse con los responsables de Honda sin haberse enfriado un poco. Tuvo que respirar un poco, igual que antes de acudir al encuentro con los periodistas. «He ido al camión porque necesitaba respirar. Los problemas que tuve en el Sprint los he vuelto a tener, ya perdía posiciones en la primera recta. Me venía bien respirar. Ahora a seguir trabajando. Tengo contrato este año y el próximo (con Honda) y mi compromiso es máximo. Seguiré con la misma mentalidad, pero si la cosa no cambia, pues en vez de fijarse en los cinco primeros habrá que fijarse en los diez primeros», lanzaba visiblemente molesto con su fábrica, que por más que insiste no consigue que le traigan evoluciones que reduzcan la desventaja con Ducati. Le falta mucho a la Honda y esto lo están pagando con sangre sus pilotos. «Tenemos que tomar más riesgos que los demás para estar ahí y esto nos perjudica, por eso tenemos tantas caídas. Llevaba todo el fin de semana controlando mucho mis impulsos, porque es un circuito rápido y si te caes te puedes lesionar. De hecho, Mir se lesionó el viernes, Rins el sábado (fractura de tibia y peroné), yo tuve una caída fuerte el viernes, que por suerte salí ileso. Tenemos que coger demasiados riesgos y eso no puede ser. Somos los que más caídas tenemos, no puede ser, sobre todo en carrera, porque calientas más los neumáticos, en grupo nos cuesta más. Y somos pilotos ganadores y para estar ahí tenemos que arriesgar más», continuaba después de la enésima decepción esta temporada, en la que sólo suma 15 puntos, todos rescatados en los Sprint de los sábados. Si no existiera este nuevo formato, no hubiera puntuado, condenado en carrera cuando en la Q2 ha firmado una «pole position» y dos segundos puestos. Velocidad tiene, pero en la combinación moto-piloto no hay consistencia para aguantar una prueba larga.

El mal día de los Márquez lo completó su hermano, Álex, que también se fue al suelo cuando estaba luchando por el tercer puesto del podio y firmar, de largo, su mejor resultado desde que firmó por Ducati. Hubiera sido un empujón anímico importante para un piloto al que tiraron el sábado a las primeras de cambio y que había firmado el tercer mejor tiempo en la Q2, pero cuando trataba de alejar a Marini y Zarco se cayó y lo perdió todo.

La cara buena la representó Jorge Martín, que lleva cuatro podios seguidos (dos Sprint y dos carreras largas) y que con otro segundo puesto es tercero en el campeonato y se ha ganado el derecho a pelearlo. Aguantó a Bagnaia unas cuentas vueltas, pero al final tuvo que rendirse y amarrar unos valiosos puntos. Ya ganó el Sprint en Francia y es uno de los hombres fuertes de Ducati.