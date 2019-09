Mourinho: "No me gustaría volver al Real Madrid"

La debacle del Real Madrid el pasado miércoles en el Parque de los Príncipes, volvió a poner sobre la mesa el nombre de José Mourinho. El conjunto de Zinedine Zidane no carbura y son muchas las voces que ya piensan en el entrenador portugués como posible sustituto de "Zizou".

Mourinho, que continúa sin equipo, atendió esta mañana en Londres a Cuatro, para hablar de los rumores que lo sitúan en el Real Madrid. " No me gustaría volver al Real Madrid porque tiene entrenador. No puedo entrenar un equipo que tiene entrenador. Lo que sí puedo es hablar con respeto de un club único y que ha sido un honor entrenar. Pero también hablar con respeto de un entrenado que está ahí y que no es un entrenador cualquiera en le historia del Real Madrid", declaró el portugués. "Sí me preguntas te digo de modo honesto, que me gustaría que las cosas se tranquilicen con Zidane", añadió un Mourinho que respeto el trabajo de Zidane.

En la conservación el portugués además desveló que está aprendiendo alemán "por si algún día trabajo allí".