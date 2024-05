Muere a los 30 años el golfista estadounidense Grayson Murray

El golfista estadounidense Grayson Murray, ganador de dos torneos del PGA Tour, falleció este sábado a los 30 años, según informó la PGA en un comunicado. "Estamos devastados por enterarnos de que el jugador de la PGA Grayson Murray falleció esta mañana. No tengo palabras", afirmó Jay Monahan, comisionado de la PGA. "La PGA es una familia, y cuando pierdes a un miembro de tu familia, nada es igual", agregó. "Me puse en contacto con los padres de Grayson para ofrecerles nuestras más profundas condolencias y durante esa conversación me pidieron que continuáramos con el torneo. Se mostraron firmes en que Grayson querría que lo hiciéramos. Por difícil que sea, queremos respetar sus deseos", finaliza el comunicado.

Monahan informó de que la familia de Murray pidió a la PGA que siga con el torneo Charles Schwaab, que comenzó el jueves y terminará este domingo. Murray empezó la disputa de este torneo el jueves y se retiró el viernes tras presentar una tarjeta de tres golpes sobre par. En esta temporada, Murray había ganado el Sony Open en Hawai, su segundo título en el circuito de la PGA. No se conocen las causas del fallecimiento del golfista estadounidense.

Grayson Murray estuvo durante años peleando para intentar vencer su adicción al alcohol. Tuvo accidentes, problemas en varios torneos y llegó a competir bajo los efectos del alcohol. "¿Qué por qué estaba borracho? Porque soy un maldito alcohólico que odia todo lo que tiene que ver con la vida en el PGA Tour y esa es mi vía de escape", afirmó antes de ingresar en un centro de tratamiento contra su adicción. El año pasado, en el Open de México, volvió a recaer. "Hice 79 golpes. Llegué a casa y tuve un ataque de ansiedad que duró cuatro días. Fue el peor sentimiento que jamás haya tenido; no quería volver a pasar por eso nunca y fue la última vez que tomé una copa", confesó este año después de conquistar el Sony Open de Hawaii. Descanse en paz Grayson Murray.