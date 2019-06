Así fue el accidente de Joao Maleck, del Sevilla Atlético, en el que murieron unos recién casados

Joao Maleck es hijo de madre mexicana y del futbolista camerunés Jean-Claude Maleck, quien jugó en los Tecos UAG y el San Luis a finales del siglo pasado. Fuerte, veloz, con una buena pierna zurda, y capacidad para jugar como centro delantero, Maleck ya ha sido convocado a la selección mexicana juvenil, pero no tiene experiencia en la Primera división de México.

El Sevilla, a través del responsable de prensa del club en declaraciones a la ESPN, aseguró que no tiene nada que decir sobre el jugador. “Hay que tener en cuenta que estaba en préstamo, es decir, que estaba cedido y no pertenece ya al Sevilla. Aquí ya no va seguir”, afirmó Juan Morales.

Maleck se formó en el Chivas de Guadalajara y cogió experiencia en los equipos juveniles del Santos Laguna, club que tiene sus derechos, y el Oporto portugués antes de probarse y quedarse cedido hasta el 30 de junio en el Sevilla Atlético.

El joven jugador había sido convocado recientemente con la selección mexicana sub’18 y está considerado una joven promesa, a pesar de no haber jugado aún n la primera división mexicana.