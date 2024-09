Una mujer trans se clasifica y deja fuera a una española en los Juegos Paralímpicos y se arma

Nagore Folgado,compitió en los Juegos Paralímpicos de París 2024 en la categoría de 200 metros T12, una categoría reservada para atletas con discapacidad visual. A pesar de sus esfuerzos, Folgado, q no logró clasificarse para las semifinales, ocupando la decimotercera posición en la clasificación general. Este resultado dejó a la atleta fuera de la lucha por las medallas. Pero deja los Juegos feliz por llegar a la semifinal de los 100 metros, que es sus especialidad. Los 200 era más un desafío que otra cosa.

En contraste, Valentina Petrillo, una atleta italiana transgénero de 51 años, sí logró clasificarse para las semifinales de los 200 metros T12, lo que generó una gran controversia en los medios y entre el público. Y más en España, donde en las redes se está diciendo que por culpa de Petrillo, Folgado se ha quedado sin el pase a la semifinal. Sin Petrillo, el puesto de Folgado hubiese sido duodécima y hubiese competido en la siguiente fase. "Nuestra atleta paralímpica Nagore Folgado ha quedado fuera de las semifinales de los 200m T12 en los Juegos Paralímpicos porque en su lugar se ha clasificado Fabrizio/Valentina Petrillo. Las mujeres deportistas con discapacidad están siendo discriminadas. Nagore debería estar en esa semifinal", ha asegurado en redes la abogada Irene Aguiar.

Petrillo ha sido blanco de críticas, muchas de ellas centradas en su identidad de género y su participación en competencias femeninas. A lo largo de su carrera, ha enfrentado una oleada de comentarios transfóbicos que cuestionan si su presencia en competiciones femeninas es justa. Los críticos señalan que, al haber pasado gran parte de su vida como hombre, tendría una supuesta ventaja física sobre las demás competidoras.

Entre las voces críticas más prominentes se encuentra la exnadadora británica Sharron Davies, quien ha señalado repetidamente que la participación de mujeres transgénero en deportes femeninos es injusta para las mujeres cisgénero. "Entonces, le prohibimos a Lance Armstrong tomar drogas, lo que le daría una pequeña pero importante ventaja sobre sus rivales masculinos porque es hacer trampa, pero permitimos que Valentina Petrillo, un hombre de 51 años, tenga una enorme ventaja sin ningún problema contra las competidoras femeninas. ¿Por qué se permite esto?"

La escritora J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, también ha expresado públicamente su descontento, siguiendo esa comparación de Petrillo con el ciclista Lance Armstrong: "Por qué tanto enfado por la inspiracional Petrillo? ¡Qué modelo a seguir!. Los tramposos que se muestran abiertos y orgullosos como Petrillo demuestran que la era de la humillación por los tramposos ha terminado. Pido que le devolvamos las medallas a Lance Armstrong y sigamos adelante".

Petrillo dice que no hace daño a nadie: "Corro como una mujer, lucho contra los prejuicios y la discriminación. Compito contra todo esto que lamentablemente acompaña la vida de las personas como yo. No hay que tener miedo, es lo que más me molesta. La gente no debería tenerme miedo, no hago daño a nadie"