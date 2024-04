Nadal confirma que este será su último Godó

Nadal ha confirmado que el martes 16 estará en la central del Real Club de Tenis Barcelona ante Flavio Cobolli. Será su último Godó como él mismo confirmó en su comparecencia ante los medios en Barcelona. Rafa, de 37 años y número 644 del mundo, regresará después de más de tres meses inactivo en el Barcelona Open Banc Sabadell-71º Trofeo Conde de Godó. "Me lo tomó como mi último año y quiero disfrutar cada momento", dijo el ganador de 22 Grand Slams.

"Sabemos lo que hay sinceramente, los problemas que he ido teniendo, pero no me apetece hablar de los problemas que he tenido, me cansa ir contando mis penurias cuando realmente no hay motivo para contar las penurias físicas que han pasado o que me pasan... Hay más cosas buenas en mi vida, aunque sea difícil a nivel laboral. Sobre todo a nivel mental afectan las cosas, pero ¿miedo? No, ¿qué más puede pasar? Puede pasar sí. Tengo respeto, pero seguiremos adelante hasta que tenga la sensación de que no vale la pena hacer las cosas que hago. No hay una fecha límite, pero la vida te va marcando el camino y yo intento como siempre hacer las cosas dentro de mi ética de la forma más lógica posible", comentó Rafa en Barcelona.

El estreno en el club que considera suyo llegará 1.087 días después de haber levantado por duodécima vez el Trofeo Conde de Godó, en la final de 2021 ante Stefanos Tsitsipas. Será su primer partido en tierra batida en 681 días. El último fue ante el noruego Casper Ruud para levantar su decimocuarto Roland Garros, en 2022.

El Barcelona Open Banc Sabadell será el segundo torneo de la temporada para Rafa después de que sufriera una lesión muscular en el psoas ilíaco el pasado mes de enero en Brisbane, al que luego sucedió otra en el abdominal que le apartó de comenzar la gira en tierra batida en Montecarlo.

Esta será la decimoséptima participación de Rafa en Barcelona. Debutó en 2003 con 16 años y ha ganado 66 de los 70 encuentros disputados. Antes de comparecer ante los medios, Nadal participó en la foto del 125 aniversario del club junto al presidente, Jordi Cambra, y niños de la escuela de tenis.