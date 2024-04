Un vídeo para la esperanza: así entrena Rafa Nadal en Barcelona para intentar jugar el Godó

Rafa Nadal dijo "no" a participar en Masters 1.000 de Montecarlo. "Mi cuerpo no me deja", aseguró el tenista balear, que tiene como gran objetivo intentar llegar en las mejores condiciones posibles a Roland Garros y a los Juegos Olímpicos de París. Es el cuarto torneo al que renunciaba, después del Open de Australia, Miami e Indian Wells. Regresó en el comienzo de 2024 y jugó en Brisbane tres partidos con buenas sensaciones de bola, pero la acumulación hizo que volviera a tener problemas físicos. Los obstáculos están ahí, pero el ganador de 22 Grand Slams quiere volver a jugar y la siguiente oportunidad que tiene es en el Barcelona Open Banc Sabadell, el clásico Conde de Godó.

Rafa viajó a la Ciudad Codal y se entrenó en las pistas del Real Club de Tenis Barcelona.

Está probando cómo reacciona su cuerpo. La última dificultad que tenía era con el saque. "Tengo un problema en el abdominal desde hace dos meses, desde que volví de Australia", confesó en Movistar+ en Sevilla, donde fue a presenciar la final de la Copa del Rey que el Athletic Club le ganó en los penaltis al Real Club Deportivo Mallorca. Las lesiones en esa zona no impiden jugar por abajo, dar una derecha o un revés, pero sí servir, al tener que levantar el brazo, o rematar. En función de cómo se encuentre decidirá si participa o no en el torneo, que se disputa la próxima semana.

Nadal ha ganado el Godó en 12 ocasiones, récord absoluto. Lo hizo entre 2005 y 2009 de forma consecutiva, entre 2011 y 2013, entre 2016 y 2018 y en 2021.

La duda de Alcaraz

La presencia de Carlos Alcaraz también está en el aire, después de que renunciara a jugar en Montecarlo, en su caso por una sobrecarga en el antebrazo derecho causada por el cambio de pelotas que hay en cada torneo. En tierra batida, además, absorben la arena, se hacen más gordas y pesan más. En principio, el murciano no tendrá problemas para estar en Barcelona, donde además defiende título. Fue el campeón en 2022 y en 2023, años en los que también conquistó el Mutua Madrid Open. Es, por tanto, una época de mucha actividad para el pupilo de Juan Carlos Ferrero.

En esta edición del Barcelona Open Banc Sabadell, un Open 500, participan jugadores como Rublev, Ruud, De Miñaur, Tsitsipas y Khachanov.